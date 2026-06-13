Ασφαλτόστρωση στο Χανδρινού - Πύλος

Αυτοψία στις εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 82η εθνική οδό, στο τμήμα Χανδρινού - Πύλου, πραγματοποίησε την Πέμπτη ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Οι εργασίες εντάσσονται στην εργολαβία οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει ασφαλτικές εργασίες με αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε καίρια σημεία, καθώς και κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου.

Ο κ. Αναστασόπουλος δήλωσε ότι η οδική ασφάλεια στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο αποτελεί υποχρέωση της Περιφέρειας, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η μοναδική στη χώρα που εξασφάλισε και υλοποιεί τόσο μεγάλο πρόγραμμα παρεμβάσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.