Συγκέντρωση για τα 3 χρόνια από το ναυάγιο της Πύλου

Συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας πραγματοποιείται αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, για τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, όπου 600 άνθρωποι – μετανάστες έχασαν τη ζωή τους.

Η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας ενημερώνει ότι θα ακολουθήσει πορεία προς το λιμεναρχείο της πόλης.

Σε ανακοίνωσή της με τίτλο “Εγκλημα χωρίς τιμωρία;” η Αντιφασιστική σημειώνει, μεταξύ άλλων:

“Στις 14 Ιουνίου 2023, 47 μίλια ανοιχτά της Πύλου, στην ελληνική περιοχή ευθύνης για έρευνα και διάσωση (SAR), ανατράπηκε το αλιευτικό Andriana αφήνοντας πίσω του πάνω από 600 νεκρούς. Η ανατροπή του αλιευτικού Andriana αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της Μεσογείου. Την 14η Ιουνίου του 2023 εκτελέστηκε ένα έγκλημα κατά της ανθρώπινης ζωής, μια κρατική δολοφονία εκατοντάδων ανθρώπων!

Η επιχείρηση του λιμενικού ήταν επιχείρηση αποτροπής. Η επιλογή αυτή υπαγορεύτηκε από την θανατηφόρα αντιμεταναστευτική πολιτική του ελληνικού κράτους και της Ε.Ε που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή με το πρόσχημα της προστασίας των συνόρων, πουλώντας ξενοφοβία και αποχαυνώνοντας τους ψηφοφόρους. Θυμόμαστε το ναυάγιο στην Χίο, τον Φεβρουάριο του 2026 και τόσα άλλα που έχουν συμβεί πριν και μετά.

Η αλληλεγγύη μας και ο ανυποχώρητος αγώνας των επιζώντων και των δικηγόρων τους ανάγκασε και τις δικαστικές αρχές να σταματήσουν να κλείνουν τα μάτια μπροστά στις δολοφονικές επιχειρήσεις του λιμενικού. Έχουν περάσει μήνες από τότε που η εισαγγελία του Ναυτοδικείου άσκησε ποινική δίωξη για κακουργήματα σε 21 λιμενικούς, μεταξύ των οποίων ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματούχοι. Σήμερα η υπόθεση εκκρεμεί ακόμα στον ανακριτή. Εκείνοι που κάθονται στις φαρδιές καρέκλες με τα κοστούμια και τις γραβάτες τους στους υπουργικούς θώκους στην Ελλάδα και στα γραφεία της ΕΕ και υπαγορεύουν τις δολοφονικές αυτές πολιτικές, παραμένουν ακόμα στο απυρόβλητο. Εμείς όμως δεν τους ξεχνάμε”.

Η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας δηλώνει: “Απαιτούμε: Να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Να καταργηθεί το νέο αντιμεταναστευτικό σύμφωνο της Ε.Ε. Να σταματήσουν οι θάλασσές μας να γίνονται υγροί τάφοι. Οχι άλλοι νεκροί στο όνομά μας – σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά”.