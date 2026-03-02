Σέρρες: Σε επιφυλακή για την άνοδο της στάθμης σε Στρυμόνα και Αγγίτη (βίντεο)

Οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν τη χώρα τους τελευταίους δύο μήνες έχουν επιβαρύνει δραματικά το υδρολογικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στις εγχώριες βροχές, αλλά εντείνεται από τις τεράστιες ποσότητες νερού που εισρέουν ανεξέλεγκτα από τη γειτονική Βουλγαρία, επηρεάζοντας άμεσα τόσο τον Έβρο όσο και τον Στρυμόνα.

Η απότομη άνοδος της στάθμης του Αγγίτη κατά 1,60 μέτρα, προκάλεσε υπερχειλίσεις στις περιοχές του Μύρκινου και της Παλαιοκώμης, δημιουργώντας μια δύσκολη εξίσωση για τους τοπικούς φορείς.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα.

«Δεν υπάρχει διακρατική συμφωνία με τη γείτονα χώρα τη Βουλγαρία, οπότε ό,τι βρέχει εκεί, κατεβάζει κι έχουμε τα ίδια προβλήματα, που έχουν στον Έβρο, βέβαια σε όχι τόσο μεγάλη ένταση. Εμείς αρδεύουμε περίπου 600.000 στρέμματα, εδώ είναι περίπου 3.000 στρέμματα, αυτά, που έχουν το πρόβλημα. Έχουν έρθει και 300 κυβικά το δευτερόλεπτο, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 140 κυβικά το δευτερόλεπτο. Έχει βρέξει πάρα πολύ και γίνεται αγώνας για να ελέγξουμε την κατάσταση», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Π. Σπυρόπουλος.

Πηγή: ertnews.gr