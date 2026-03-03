eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 03 Μαρτίου 2026 08:34

Κολωνός: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 38χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την σύντροφό του

Γράφτηκε από την

Κολωνός: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 38χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την σύντροφό του

Premium Strom

Ο 38χρονος κατηγορούμενος φαίνεται πως της επέφερε και τα μοιραία χτυπήματα, καθώς η ιατροδικαστική έκθεση ήταν καταπέλτης.

Φαίνεται πως τα χτυπήματα ήταν πάρα πολύ βαριά και σίγουρα δεν οφείλονταν σε πτώση, όπως και αυτός ισχυρίστηκε και εξακολουθεί να ισχυρίζεται ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης. Δεν έχει ομολογήσει, αλλά επιμένει στην εκδοχή του για το ατύχημα.

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα στην οικία της.

Ο 38χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για βαριά μορφή ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, καθώς και για πλημμεληματική προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η σύντροφός του έχασε τη ζωή της έπειτα από ατύχημα. Παρόλα αυτά, οι Αρχές επισημαίνουν ότι τα τραύματα που έφερε η γυναίκα δεν συνάδουν με πτώση από σκάλα.

Μετά από την νεκροψία φάνηκε πως τελικά η γυναίκα δεν ήταν έγκυος, όμως είχε κίρρωση του ήπατος. Φαίνεται πως βίωνε μία άκρως κακοποιητική σχέση με συνεχείς ξυλοδαρμούς, υπήρχε κατάχρηση ουσιών.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις