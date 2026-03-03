Κολωνός: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 38χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την σύντροφό του

Ο 38χρονος κατηγορούμενος φαίνεται πως της επέφερε και τα μοιραία χτυπήματα, καθώς η ιατροδικαστική έκθεση ήταν καταπέλτης.

Φαίνεται πως τα χτυπήματα ήταν πάρα πολύ βαριά και σίγουρα δεν οφείλονταν σε πτώση, όπως και αυτός ισχυρίστηκε και εξακολουθεί να ισχυρίζεται ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης. Δεν έχει ομολογήσει, αλλά επιμένει στην εκδοχή του για το ατύχημα.

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα στην οικία της.

Ο 38χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για βαριά μορφή ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, καθώς και για πλημμεληματική προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η σύντροφός του έχασε τη ζωή της έπειτα από ατύχημα. Παρόλα αυτά, οι Αρχές επισημαίνουν ότι τα τραύματα που έφερε η γυναίκα δεν συνάδουν με πτώση από σκάλα.

Μετά από την νεκροψία φάνηκε πως τελικά η γυναίκα δεν ήταν έγκυος, όμως είχε κίρρωση του ήπατος. Φαίνεται πως βίωνε μία άκρως κακοποιητική σχέση με συνεχείς ξυλοδαρμούς, υπήρχε κατάχρηση ουσιών.