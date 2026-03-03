Η ΟΑΚ Μεσσηνίας βραβεύτηκε από την ΚΕΔΕ για την προσφορά της στην Πολιτική Προστασία

Μία ξεχωριστή βράβευση έλαβε η ΟΑΚ Μεσσηνίας στο περιθώριο των εργασιών του διήμερου συνεδρίου της Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με τίτλο “Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία: Ενδυναμώνοντας του Δήμους με εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες”.

Η δραστήρια εθελοντική ομάδα της Μεσσηνίας απέσπασε τιμητική διάκριση για την προσφορά της στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Το παρών στο συνέδριο έδωσε αντιπροσωπεία της ΟΑΚ, με τον επικεφαλής Κώστα Βλαχονικολό να παραλαμβάνει το βραβείο από τον αντιδήμαρχο Καλαμάτας Παντελή Δρούγα.

Η ΟΑΚ ευχαρίστησε τον δήμο Καλαμάτας και την ΚΕΔΕ για την τιμητική αναγνώριση και σε μήνυμα της πρόσθεσε: “Η βράβευση αυτή αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα στο πεδίο δεν είναι μόνο θέμα θέλησης, αλλά και υποδομών. Σήμερα, ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζει με συνέπεια το μεγαλύτερο μέρος του κόστους συντήρησης και λειτουργίας του στόλου μας

(5 πυροσβεστικά και 2 βοηθητικά οχήματα).

Με αφορμή αυτή τη διάκριση, θα θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα συνεργασίας προς την Πολιτεία: Η Πολιτική Προστασία είναι ένα "κοινό σπίτι" όλων των φορέων.

Προσβλέπουμε στην έμπρακτη στήριξη της Κεντρικής Κυβέρνησης, αλλά και στην ενεργοποίηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε τα αιτήματα ετών για την ενίσχυση του εξοπλισμού μας να πάρουν σύντομα την έγκριση που απαιτείται.

Μόνο με την ισότιμη συμβολή όλων των βαθμίδων διοίκησης, ο εθελοντισμός μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει το μέγιστο για την ασφάλεια του τόπου μας».

Κ.Ηλ.