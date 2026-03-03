Ανηφορίζει η τιμή της βενζίνης λόγω του πολέμου - Αυξήσεις προ των πυλών στα πρατήρια της Μεσσηνίας

Οι εξελίξεις στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον φόβο για πιθανές αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ, επηρεάζουν άμεσα το κόστος του αργού πετρελαίου και κατ’ επέκταση τα διυλισμένα προϊόντα που φτάνουν και στη χώρα μας. Μιλώντας στην «Ε» ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Μεσσηνίας Νικόλας Πανούσης ανέφερε πως από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, και εν αναμονή των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, η διεθνής τιμή του Brent κατέγραψε άνοδο, φτάνοντας το Σάββατο τα 73 δολάρια το βαρέλι. Όπως εξήγησε, η αύξηση αυτή είχε ήδη επιφέρει μια μικρή επιβάρυνση στις αγορές των πρατηρίων, χωρίς όμως να αποτυπωθεί άμεσα στην αντλία, καθώς υπήρχαν διαθέσιμα αποθέματα που είχαν αγοραστεί σε χαμηλότερες τιμές. Ο ίδιος σημείωσε πως πλέον οι τιμές διαμορφώνονται με βάση το stock που προμηθεύτηκαν τα πρατήρια στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, επισημαίνοντας ότι με το άνοιγμα της νέας (χθες 2/3) το Brent κατέγραψε αύξηση 9%, «φλερτάροντας» με τα 80 δολάρια. «Αυτή η εξέλιξη, εφόσον συνεχιστεί η κλιμάκωση, σίγουρα θα επιφέρει μεγάλες αυξήσεις, επιπλέον εκείνων της προηγούμενης εβδομάδας, της τάξεως τουλάχιστον των 7-8 λεπτών μέχρι την άλλη εβδομάδα», δήλωσε. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, ο κ. Πανούσης ανέφερε πως η μέση τιμή αυτή την περίοδο διαμορφώνεται περίπου στο 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας κινούνταν στο 1,72 ευρώ. Τόνισε δε, ότι οι νέες τιμές θα γίνουν αισθητές στους καταναλωτές από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, λέγοντας πως, βάσει των προβλέψεων των διυλιστηρίων, η αύξηση αναμένεται να φτάσει σίγουρα τα 8 λεπτά ανά λίτρο. «Οι καταναλωτές μπορούν να είναι εφησυχασμένοι και να δείχνουν εμπιστοσύνη στους πρατηριούχους. Από την πλευρά μας δίνουμε έναν άνισο αγώνα για να κρατάμε τις επιχειρήσεις μας βιώσιμες. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να κερδοσκοπούμε εις βάρος των πελατών, όπως θέλουν να δείχνουν ορισμένα ΜΜΕ. Παιχνίδια κερδοσκοπίας κάνουν οι πολυεθνικές εταιρείες και όχι οι τοπικοί πρατηριούχοι», υπογράμμισε.

Τ.Αν.