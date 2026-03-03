Εντυπωσιακή άνοδος προγραμματισμένων θέσεων τον Μάρτιο στο Αεροδρόμιο: Πρόωρη έναρξη της τουριστικής σεζόν

Ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο στις προγραμματισμένες θέσεις εξωτερικού για τον φετινό Μάρτιο. Η αύξηση φτάνει το 57% σε σχέση προς τον αντίστοιχο περσινό μήνα, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε 4.380 ενώ πέρσι ήταν 2.790. Τα στοιχεία για τις 1.590 επιπλέον θέσεις, από την πλατφόρμα Airdata tracker του ΙΝΣΕΤΕ, αποτυπώνουν την ενίσχυση των βασικών τουριστικών αγορών, γεγονός που σηματοδοτεί την πρόωρη έναρξη της σεζόν για τη Μεσσηνία.

Η αναλυτική κατανομή των προγραμματισμένων θέσεων ανά χώρα προέλευσης για τον Μάρτιο αποτυπώνει τη δυναμική ενίσχυση του Αεροδρομίου της Καλαμάτας:

Γερμανία: Αποτελεί την κυρίαρχη αγορά με τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς, προσθέτοντας 720 θέσεις (+82,8%) σε σχέση με πέρυσι.

Σουηδία: Καταγράφει την εντυπωσιακότερη ποσοστιαία άνοδο (+286,7%), σχεδόν τετραπλασιάζοντας τις διαθέσιμες θέσεις (από 180 σε 696).

Ελβετία: Παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη 25%, προσφέροντας 174 επιπλέον θέσεις.

Ηνωμένο Βασίλειο: Εντάσσεται στον φετινό προγραμματισμό του Μαρτίου με 180 θέσεις, ενισχύοντας περαιτέρω τις συνδέσεις εξωτερικού.

Δανία και Φινλανδία: Διατηρούν τη σταθερότητά τους, παραμένοντας ακριβώς στα περσινά επίπεδα θέσεων.

Ο Μάρτιος αποτελεί τον καταληκτικό μήνα λειτουργίας του αεροδρομίου υπό τη διαχείριση της ΥΠΑ. Από τον Απρίλιο, τη διοίκηση και την ανάπτυξη του αερολιμένα αναλαμβάνει η παραχωρησιούχος κοινοπραξία Fraport AG – Delta Airport Investments – ΠΗΛΕΑΣ, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο για τις αεροπορικές υποδομές της Μεσσηνία και της Νότιας Πελοποννήσου .

Ακολουθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας με τις μεταβολές: