Κολωνός: Δίωξη στον 38χρονο για τον θάνατο της συντρόφου του (βίντεο)

Δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε στον 38χρονο, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της 31χρονου συντρόφου του στον Κολωνό.

Σε βάρος του ασκήθηκε ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης, που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση και παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών, καθώς εντοπίστηκαν στην κατοχή του αναβολικά. Ο 38χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη

Ανατροπή στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στον Κολωνό, καθώς όπως διαπιστώθηκε κατά την νεκροψία-νεκροτομή που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/03) από το ιατροδικαστή στο θύμα, προέκυψε πως η 31χρονη δεν ήταν έγκυος τελικά.

Αντιθέτως, έπασχε από προχωρημένη κίρρωση ήπατος κάτι που εξηγούσε το πρήξιμο της, που το ζευγάρι την είχε αποδώσει σε εγκυμοσύνη χωρίς να επισκεφτεί γιατρό.

Σημειώνεται ότι δράστης και θύμα φέρονται να είχαν και ζητήματα καταχρήσεων. Ο ιατροδικαστής όμως εντόπισε και πλήθος από βάναυσα χτυπήματα που είχε δεχτεί το θύμα σε όλο του σώμα που πιθανόν επιδείνωσαν και την κατάσταση της υγείας της, κάτι που επιβεβαιώνει τις αρχικές τους εκτιμήσεις και διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου περί ατυχήματος.

Το χρονικό

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη σκάλα του σπιτιού της. Από την πρώτη στιγμή της προσαγωγής του, ο σύντροφος της 30χρονης υποστήριξε στους αστυνομικούς πως πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η σύντροφός του γλίστρησε και έπεσε στις σκάλες, τραυματιζόμενη θανάσιμα. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή τέθηκε γρήγορα υπό αμφισβήτηση από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό φέρεται να εντόπισε χτυπήματα τα οποία, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, δεν συνάδουν με πτώση από σκάλα. Αυτό το εύρημα οδήγησε τις αρχές στο να εξετάσουν σοβαρά το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να συνεχίζουν την αυτοψία στο σπίτι του ζευγαριού για τη συλλογή κρίσιμων στοιχείων. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει όλα τα πιθανά σενάρια, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν ο θάνατος προήλθε από ατύχημα ή από ανθρώπινο χέρι.

Μαρτυρίες για έντονους καβγάδες

Αν και το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, οι μαρτυρίες των γειτόνων σκιαγραφούν μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για έντονες διαφωνίες που ακούγονταν από το σπίτι, με αποκορύφωμα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο EΡTnews πως περνώντας έξω από το σπίτι άκουσε έναν άντρα να φωνάζει με μεγάλη ένταση «όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε», λίγο πριν η γυναίκα εντοπιστεί νεκρή.