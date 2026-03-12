Βασιλόπουλος για Δημοτικό Στάδιο: “Το Νοέμβριο μπαίνει η Μαύρη Θύελλα” (βίντεο)

Την πεποίθηση ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί, ότι από τον φετινό Νοέμβριο η ομάδα της Καλαμάτας θα παίζει στη Superleague, στο γήπεδό της, στο αναβαθμισμένο Δημοτικό Στάδιο, εξέφρασε χθες ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Βασιλόπουλος δήλωσε:

“Την τελευταία εβδομάδα έχω ανέβει δύο φορές στην Αθήνα, μία στην Κόρινθο και μία στην Τρίπολη. Είναι πράγματι εντυπωσιακό, όπου και να πήγαινα μου λέγανε για την Καλαμάτα και συγχαρητήρια για τη Μαύρη Θύελλα που ανέβηκε. Ολη η Ελλάδα το συζητά το θέμα αυτό. Και συζητάει την υποδοχή που έγινε στους πρωταθλητές.

Κατά τα άλλα ό,τι έχουμε πει θα το τηρήσουμε. Προχωράμε κανονικά. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα προλάβουμε. Εχουμε δώσει από την αρχή ένα χρονοδιάγραμμα, από το Νοέμβριο η Καλαμάτα να παίζει στο γήπεδό της. Θα το τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα αυτό. Ελπίζω να μην έχουμε κάτι έκτακτο, που να μην το περιμένουμε. Θα το τηρήσουμε και το σκέλος με τα 2 εκ. ευρώ θα τρέξει κανονικά και σήμερα στείλαμε τα απαραίτητα χαρτιά, για να έρθει η απόφαση ένταξης για το 1 εκ. του Δήμου Καλαμάτας. Για να τρέξουν και τα υπόλοιπα που είναι πιο λειτουργικά, αλλά άμεσα απαραίτητα για να μπορέσει να αδειοδοτηθεί. Οπότε, προχωράμε κανονικά, εγώ δεν ανησυχώ”.

