Παραλία Καλαμάτας: Παρεμβάσεις από τα “Βραχάκια” μέχρι του “Κοιλάκου” (βίντεο)

Προσωρινές παρεμβάσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας του παραλιακού χώρου, δυτικά από τον μόλο στα “Βραχάκια” και μέχρι του “Κοιλάκου”, με τα συνεργεία αυτεπιστασίας του, θα κάνει ο Δήμος Καλαμάτας. Αυτό παρατήρησε χθες, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, διευκρινίζοντας πως η οριστική παρέμβαση θα συνδυαστεί με το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της Ευριπίδου.

Αναλυτικά, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος απάντησε:

“Το θέμα του «Κοιλάκου» συνδυάζεται με το μεγάλο αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου. Γιατί από αυτό το σημείο, ακριβώς, περνάει ο αγωγός για να εκβάλλει. Οπότε λειτουργούμε συνδυαστικά. Εχουμε αποφασίσει, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλο έργο, όπως υπολογίζαμε πριν λάβουμε την έγκριση για το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου

γιατί δεν μπορούμε να δαπανήσουμε πάρα πολλά χρήματα και μετά να τα σπάσουμε όλα αυτά που έχουμε δαπανήσει. Πρέπει να συνδυαστούν.

Επειδή τώρα έχουμε μπροστά μας το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου, το οποίο είναι σε διαγωνιστική διαδικασία – είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός – θα πάμε εμείς με δικά μας μέσα να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις προστασίας του συγκεκριμένου χώρου με τα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας μέχρι να περιμένουμε το μεγάλο έργο που θα υλοποιηθεί. Το οποίο θα συνδυαστεί, κι έργο από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το έργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης, το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου, όπως ονομάζεται”.

Γ.Σ.