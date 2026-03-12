10 γατόσπιτα θα τοποθετηθούν στην Καλαμάτα

Τα γατόσπιτα θα τοποθετηθούν στην Αγία Τριάδα, στην πλατεία Τάσου Μήνη, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Ασπρόχωμα και στο Ανατολικό Κέντρο. Στα ίδια σημεία θα τοποθετηθούν επίσης ταΐστρες και ποτίστρες, προκειμένου να διασφαλιστούν στοιχειώδεις συνθήκες διατροφής και προστασίας των ζώων. Η φροντίδα, ο καθαρισμός και η εποπτεία των σημείων θα πραγματοποιούνται με τη συνδρομή εθελοντών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, διασφαλίζοντας την υγιεινή, την ευταξία και την εύρυθμη λειτουργία των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει: στην προαγωγή της ευζωίας των ζώων συντροφιάς, στην οργανωμένη και ελεγχόμενη διαχείριση των γατοαποικιών και στη βελτίωση της εικόνας και της υγειονομικής κατάστασης των κοινόχρηστων χώρων.