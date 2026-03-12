Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Δίκαιης Μετάβασης

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου στο Επιμελητήριο Αρκαδίας στην Τρίπολη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και επιχειρηματιών.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και εντάσσεται στον κύκλο ενημερωτικών δράσεων που υλοποιεί η υπηρεσία στις περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση.

Ο διοικητής της ΕΥΔΑΜ Πελοπίδας Καλλίρης παρουσίασε τις δυνατότητες χρηματοδότησης για υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων από 2.000 έως 20.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 75%, καλύπτοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων των υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθεί νέος κύκλος ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις μέσω του κανονισμού ΓΑΚ, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Καλλίρης αναφέρθηκε επίσης σε πρόγραμμα προεργασίας της ΔΥΠΑ για 3.000 νέους έως 30 ετών με πλήρη κάλυψη μισθολογικού κόστους και εισφορών για επτά μήνες, καθώς και σε πρόγραμμα στήριξης ανέργων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, με επιχορήγηση 17.900 ευρώ για χίλιους δικαιούχους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο υφυπουργός Παιδείας και βουλευτής Αρκαδίας Κώστας Βλάσης, ο οποίος υπογράμμισε ότι μέσω του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης διοχετεύονται σημαντικοί πόροι στην πραγματική οικονομία, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιοχής.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός στάθηκε στη σημασία των προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας και αναφέρθηκε στην έναρξη της διαδικασίας υπογραφής συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Πυλώνας 3 του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Μέσω του συγκεκριμένου πυλώνα προβλέπονται εμβληματικά έργα και δράσεις συνολικού ύψους 64 εκατομμυρίων ευρώ για την Πελοπόννησο.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Τρουπής αναφέρθηκε στη συνεργασία με την ΕΥΔΑΜ και σημείωσε ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στα προγράμματα και η ιδιωτική συμμετοχή μαζί με τους πόρους του ΔΑΜ οδηγούν σε συνολικές επενδύσεις που φτάνουν τα 524,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη χρηματοδότηση του νέου κτιρίου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με 2,4 εκατ. ευρώ από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης, ο δήμαρχος Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος, ο Α΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Βασίλης Αθανασιάδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΑ Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος και ο πρόεδρος της ΚοινΣΕπ «Μαίναλον» Ιωάννης Λαγός.

Παρευρέθηκαν επίσης η διευθύνουσα σύμβουλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΑΕ Δέσποινα Γκαράνη, η Μάγδα Πετροπούλου και ο Παναγιώτης Τσιχριτζής από τον ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ο οποίος παρουσίασε τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τις επιχειρήσεις.

Η εκδήλωση της Τρίπολης αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό του κύκλου ενημερωτικών δράσεων της ΕΥΔΑΜ, που ξεκίνησε από τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ όπως ανακοινώθηκε το επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη νέων δράσεων για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.