Ανασφάλιστα οχήματα: Έρχονται “ραβασάκια” με βαριά πρόστιμα σε... ξεχασιάρηδες

“Καμπάνες” έως 1.000 ευρώ σε όσους έχουν “ξεχάσει” να ασφαλίσουν το αυτοκίνητό τους προβλέπει το σχετικό πλαίσιο, που προβλέπει διασταυρώσεις στοιχείων.

Ειδοποίηση σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και ιδιοκτήτριες οχημάτων που εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη προωθεί τις επόμενες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η όλη προσπάθεια της ΑΑΔΕ έχει να κάνει με την προώθηση της κανονιστικής συμμόρφωσης σε σχέση με ένα θέμα, που έχει μεγάλες κοινωνικές διαστάσεις.

Υπενθυμίζεται με βάση τον τελευταίος κύκλο διασταυρωτικών ελέγχων που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ εντόπισε 87.026 ανασφάλιστα οχήματα.

Έτσι, η ΑΑΔΕ, προειδοποιεί όσοι και όσες δεν έχουν συνάψει ασφαλιστήρια να κλείσουν την εκκρεμότητα εντός 15 ημερών. Εφόσον δεν συμμορφωθούν άμεσα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με διπλάσια πρόστιμα, αλλά και με αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων.

Βάσει, άλλωστε, του σχετικού πλαισίου, ετησίως, προβλέπονται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, σε δύο φάσεις, το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου και το ίδιο διάστημα μέσα στον Αύγουστο, ώστε να εντοπιστούν οχήματα χωρίς ασφάλιση.

Τα πρόστιμα

Σημειώνεται ότι οι παραβάτες καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα που φτάνουν έως 1.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και συγκεκριμένα 250 ευρώ για τα δίκυκλα, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, ενώ το χρηματικό ποσό επιβαρύνεται με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση η πράξη επιβολής του προστίμου συντάσσεται και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης και περιλαμβάνει:

τον αριθμό κυκλοφορίας και η κατηγορία του οχήματος,

το ονοματεπώνυμο/επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του/των φορολογούμενου/ων ή νομικού προσώπου (κάτοχο/ιδιοκτήτη οχήματος και συνιδιοκτητών),

το ποσό του προβλεπόμενου για την παράβαση χρηματικού προστίμου σύμφωνα με την κατηγορία του οχήματος,

μνεία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου,

μνεία των συνεπειών μη συμμόρφωσης κατά τον δεύτερο διασταυρωτικό έλεγχο που διενεργείται εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου

μνεία των συνεπειών μη συμμόρφωσης σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου,

αναφορά στην αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των συνιδιοκτητών για το αρχικό πρόστιμο και το πρόστιμο υποτροπής,

μνεία της διαδικασίας υποβολής ένστασης του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος κατά της πράξης επιβολής προστίμου (προθεσμία υποβολής, τρόπος υποβολής, προθεσμία έκδοσης απόφασης επί της ένστασης, διαγραφή προστίμου).

Φάσεις ελέγχου

Με βάση το νομοθετικό καθεστώς τρείς μήνες μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και όταν από τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση, διενεργείται υποχρεωτικά δεύτερος ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος.

Αν κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος), η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος αφαιρούνται. Η πράξη επιβολής των διοικητικών κυρώσεων στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του, προκειμένου να προβεί στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και την παράδοσή τους στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που εξέδωσε τη σχετική πράξη.

Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου κατά περίπτωση.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων η υπουργική απόφαση ορίζει ότι ως ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων κάθε ηλεκτρονικής διασταύρωσης ορίζεται οποιαδήποτε εντός του πρώτου δεκαημέρου του 3ου μήνα του έτους, και οποιαδήποτε εντός του πρώτου δεκαήμερου του 8ου μήνα του έτους με δυνατότητα αξιοποίησης επικαιροποιημένων στοιχείων που διατίθενται από τους φορείς.

