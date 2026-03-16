Νέα Μάκρη: Ποινική δίωξη στους 3 Τούρκους συλληφθέντες για τους πυροβολισμούς

Αντιμέτωποι με αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος είναι οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν χθες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με περιστατικό πυροβολισμών στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη.

Σε βάρος των τριών αλλοδαπών ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα οδηγηθούν οι κατηγορούμενοι για τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, οι τρεις δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου έξω από σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Μαραθώνος και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο είχαν εντοπιστεί επτά κάλυκες ενώ το όχημα που είχε δεχθεί τις σφαίρες εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στον Διόνυσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο φυσικός δράστης του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς ενώ αναζητείται ακόμα ένας εμπλεκόμενος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι τρεις δράστες φέρονται να είχαν έναν διαξιφισμό με τον ομοεθνή τους μέσα στο σούπερμάρκετ, στη συνέχεια πέρασαν απέναντι και μπαινόβγαιναν σε ένα μίνι μάρκετ και όταν εκείνος μπήκε στο αυτοκίνητό του μάρκας AUDI και ξεκίνησε για να φύγει, εκείνοι έβγαλαν όπλα και πυροβόλησαν εναντίον του, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν όλοι από το σημείο.

Αργότερα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο επί της οδού Αιολίδος στον Διόνυσο το αυτοκίνητο, χωρίς ίχνη αίματος και με τρύπες από σφαίρες, ενώ από την έρευνα οι Αρχές κατέληξαν πως ήταν δηλωμένο στο όνομα μίας γυναίκας από την Τουρκία.

Αστυνομικοί που κλήθηκαν και έφτασαν στο σημείο των πυροβολισμών, εντόπισαν 7 κάλυκες και ένα φυσίγγιο των 9 χιλιοστών. Από τις Αρχές εκτιμάται πως πρόκειται για αντιπαλότητα μεταξύ μελών τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας, ενώ με την ολοκλήρωση των ερευνών αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις.

Πηγή: news247.gr