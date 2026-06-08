Δράση φιλαναγνωσίας με τη Μαρία Καραγιάννη

Η δράση περιλάμβανε τη δωρεά λογοτεχνικών της έργων προς σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα και ευρύτερα στη Μεσσηνία, καθώς και σειρά επισκέψεων σε σχολικές μονάδες.

Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη συγγραφέα, να συνομιλήσουν μαζί της και να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της λογοτεχνίας και της φιλαναγνωσίας. Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών, οι εύστοχες ερωτήσεις τους και το γνήσιο ενδιαφέρον που επέδειξαν επιβεβαίωσαν ότι η φιλαναγνωσία μπορεί να ανθίσει όταν το βιβλίο συνδέεται με βιωματικές εμπειρίες και ανθρώπινη επικοινωνία. Η επιτυχημένη αυτή πρωτοβουλία αναμένεται να συνεχιστεί και να διευρυνθεί από τη νέα σχολική χρονιά, με την επέκτασή της και σε σχολεία εκτός Καλαμάτας, ώστε να ωφεληθούν ακόμη περισσότεροι μαθητές σε ολόκληρη τη Μεσσηνία.

Σε δήλωσή της στην «Ε», η συγγραφέας Μαρία Καραγιάννη ανέφερε: «Οι συναντήσεις μας με τους μαθητές στα σχολεία της Καλαμάτας ήταν μια βαθιά συγκινητική εμπειρία. Η συμμετοχή, το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός των παιδιών απέδειξαν ότι το βιβλίο εξακολουθεί να έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των νέων, όταν τους δοθεί η ευκαιρία να το προσεγγίσουν με έναν βιωματικό τρόπο. Η δράση αυτή ξεκίνησε με τη δωρεά λογοτεχνικών έργων στα λύκεια της Μεσσηνίας και συνεχίστηκε με επισκέψεις και συζητήσεις στα σχολεία, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τον κόσμο της λογοτεχνίας. Το θερμό κλίμα που δημιουργήθηκε μας γεμίζει αισιοδοξία και επιβεβαιώνει την αξία αυτής της πρωτοβουλίας. Με την πολύτιμη υποστήριξη του New York College και σε άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά, με στόχο να φέρουμε ακόμη περισσότερους μαθητές κοντά στη χαρά της ανάγνωσης».

Κ.Δρ.