Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β'

Ο ηγέτης της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχης Ηλίας Β΄, απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών, μετά από σχεδόν μισό αιώνα στην ηγεσία ενός από τους πιο ισχυρούς θεσμούς της χώρας.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί την απώλεια μιας εμβληματικής προσωπικότητας για τη Γεωργία, όπου η Εκκλησία παραμένει ιδιαίτερα επιδραστική, διαμορφώνοντας τη δημόσια ζωή, ενώ ταυτόχρονα δέχεται κριτική για τη στενή σχέση της με τις κρατικές αρχές, που συχνά κατηγορούνται για οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας.

«Ο Καθολικός-Πατριάρχης πάσης Γεωργίας, η Αυτού Αγιότης και Μακαριότης Ηλίας Β΄, εκοιμήθη εν Κυρίω», ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο τοποτηρητής του θρόνου, Μητροπολίτης Σίο Μουτζίρι.

Ο Ηλίας Β΄ εισήχθη στο νοσοκομείο το πρωί της Τρίτης με «μαζική αιμορραγία από το στομάχι», σύμφωνα με τη διευθύντρια του Caucasus Medical Centre, Σόπιο Ασπανίτζε.

Ηγήθηκε της Αυτοκέφαλης Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας από το 1977, καθιστώντας τον έναν από τους μακροβιότερους θρησκευτικούς ηγέτες παγκοσμίως. Μέχρι την εκλογή νέου Πατριάρχη, την Εκκλησία θα διοικεί ο Μητροπολίτης Μουτζίρι.

Γεννημένος το 1933 ως Ιρακλί Γκουντούσαουρι-Σιολασβίλι, ανέβηκε στην ιεραρχία της Εκκλησίας κατά τη σοβιετική περίοδο και καθιερώθηκε ως ηθική αυθεντία κατά τη διάρκεια του κινήματος ανεξαρτησίας της Γεωργίας.

Ευρέως σεβαστός, ο 141ος προκαθήμενος της Γεωργιανής Εκκλησίας διαδραμάτισε σταθεροποιητικό ρόλο σε περιόδους πολιτικής κρίσης, συχνά μεσολαβώντας ανάμεσα σε αντίπαλες παρατάξεις.

Κατά την ηγεσία του, η Εκκλησία ενίσχυσε την επιρροή της στην πολιτική και τη δημόσια ζωή της χώρας, διατηρώντας στενούς δεσμούς με το κράτος. Παράλληλα, επικριτές την κατηγορούν για ήπιες αντιδράσεις σε κυβερνητικές καταστολές κατά της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, για στήριξη συντηρητικής νομοθεσίας και για απροθυμία να αμφισβητήσει την κυβέρνηση Georgian Dream σχετικά με τη διάβρωση δημοκρατικών πρακτικών.

Ως μία από τις 14 αυτοδιοικούμενες Ορθόδοξες Εκκλησίες στον κόσμο, η Γεωργιανή Εκκλησία ανάγει τις απαρχές της στις αρχές του 4ου αιώνα, όταν ο χριστιανισμός έγινε επίσημη θρησκεία του αρχαίου γεωργιανού βασιλείου της Ιβηρίας.

