Συνελήφθησαν ένας 27χρονος και ένας 26χρονος έπειτα από καταδίωξη στα Πατήσια

Συνελήφθηκαν ένας 27χρονος και ένας 26χρονος έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε χθες στην περιοχή των Πατησίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 4 το απόγευμα στην οδό Καυταντζόγλου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα για έλεγχο σε μοτοσυκλέτα, ωστόσο ο οδηγός της δεν υπάκουσε αλλά προσπάθησε να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν την μοτοσυκλέτα στην οδό Δημητρίου Ράλλη και συνέλαβαν τους δύο επιβαίνοντες, έναν 27χρονο και έναν 26χρονο.

Παράλληλα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν μαχαίρι 20 εκατοστών που ένας από τους δύο επιβάτες το πέταξε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ