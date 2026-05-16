Τιμητικές διακρίσεις για τον γλύπτη Νίκο Φλώρο στην Πορτογαλία

Σε μια ιστορικής σημασίας επίσκεψη στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας γλύπτης Νίκος Φλώρος τιμήθηκε με δύο υψηλού κύρους διεθνείς διακρίσεις για τη συνολική καλλιτεχνική του πορεία και τη διεθνή πολιτιστική του προσφορά.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου, ο Duarte Pio, Duke of Braganza, Δούκας της Μπραγκάνσα και Αρχηγός του Πορτογαλικού Βασιλικού Οίκου, απένειμε στον Νίκο Φλώρο το Δίπλωμα και το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας του Real Circolo Francesco II di Borbone, μία από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις που απονέμονται σε προσωπικότητες με εξέχουσα συμβολή στον πολιτισμό και τις τέχνες. Την επόμενη ημέρα, πριν από την επίσημη ομιλία του ακαδημαϊκού Vítor Escudero για το έργο και την καλλιτεχνική διαδρομή του Νίκου Φλώρου, η Δικαστής της Βασιλικής και Σεβασμίας Αδελφότητας του Παναγίου Μυστηρίου της Εκκλησίας του ιδίου Ιερού Ονόματος, Madalena Ferreira Jordão, του απένειμε το Μετάλλιο και τη Μινιατούρα του Επίτιμου Αδελφού της Βασιλικής και Σεβασμίας Αδελφότητας.

Οι δύο αυτές κορυφαίες διακρίσεις απονεμήθηκαν ως αναγνώριση και έπαινος για τη διεθνή καλλιτεχνική πορεία του Νίκου Φλώρου, τη συμβολή του στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό και τη μοναδική εικαστική του γλώσσα, που έχει παρουσιαστεί σε κορυφαία μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς ανά τον κόσμο. Οι βραβεύσεις στην Πορτογαλία επιβεβαιώνουν τη διεθνή ακτινοβολία του έργου του και τη διαρκή παρουσία της ελληνικής τέχνης στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές της πολυετούς καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Με καταγωγή από την Αρκαδία, ο Νίκος Φλώρος υπενθυμίζεται πως έβαλε τη δική του σφραγίδα στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 μέσα από την έκθεση «Ήρωες από μέταλλο» στην Καλαμάτα. Η έκθεση, που απέσπασε διθυραμβικά σχόλια και θερμές κριτικές φιλοξενήθηκε στο χώρο της Συλλογής Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια», ενώ τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζουν οι δημιουργίες του προς τιμήν της Μαρίας Κάλλας. Ο ίδιος μάλιστα, είχε εκφράσει μέσω της “Ε” την πρόθεση του να προχωρήσει στη δημιουργία ενός γλυπτού της Κάλλας στην Καλαμάτα, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, ωστόσο το θέμα δεν προχώρησε.