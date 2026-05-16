Χριστιανούπολη Μεσσηνίας: Η ανάπλαση που ποτέ δεν έγινε και η αποκατάσταση που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε

Στον ιστορικό χώρο της Χριστιανούπολης Τριφυλίας βρίσκονται δύο ιδιαίτερα σημαντικοί ναοί, που αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσσηνίας.

Ο πρώτος είναι ο μεγάλος βυζαντινός Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ένα μνημείο του τέλους του 11ου αιώνα, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη βυζαντινή ιστορία της περιοχής. Ο ναός αυτός καταστράφηκε από τον Ιμπραήμ το 1825 και υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του 1886, ενώ έχει αποκατασταθεί σε παλαιότερη φάση.

Δίπλα του βρίσκεται ο νεότερος ναός του 1850, ο οποίος οικοδομήθηκε μετά τις καταστροφές που υπέστη ο παλαιότερος ναός και εκφράζει τη συνέχεια της λατρευτικής ζωής στη Χριστιανούπολη. Πρόκειται για έναν χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό, θρησκευτικό και συμβολικό βάρος για την Τριφυλία και τη Μεσσηνία συνολικά.

Το έργο που ξεκίνησε το 2022 παρουσιάστηκε ως μια σημαντική παρέμβαση για την ανάδειξη του ιστορικού αυτού τόπου. Η εργολαβία είχε προϋπολογισμό 625.000 ευρώ, ενώ η συνολική εγκεκριμένη πίστωση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανερχόταν σε 904.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη εργολαβία περιελάμβανε την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, την αποκατάσταση του νεότερου ναού, τη διαμόρφωση διαδρομών επισκεπτών και συνοδές παρεμβάσεις ανάδειξης, ώστε ο χώρος να γίνει πιο λειτουργικός, επισκέψιμος και προστατευμένος.

Ωστόσο, παρά τις αρχικές εξαγγελίες και την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, η σημερινή εικόνα προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η οριακή προθεσμία περαίωσης του έργου είχε λήξει ήδη από τις 20 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ η εργολαβία διαλύθηκε το 2025. Το αποτέλεσμα είναι ο χώρος να παραμένει σε κατάσταση στασιμότητας, με την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου ημιτελή και τον νεότερο ναό χωρίς κεραμίδια στη στέγη.

Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς ο ναός παραμένει εκτεθειμένος στη βροχή, την υγρασία και τη φυσική φθορά. Η απομάκρυνση των κεραμιδιών, οι καθυστερήσεις στους τεχνικούς ελέγχους, η διάλυση της σύμβασης και η απουσία σαφούς χρονοδιαγράμματος δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για την πορεία και την επίβλεψη του έργου.

Δεν μπορεί ένας τόσο σημαντικός ιστορικός και θρησκευτικός χώρος να παραμένει σε εικόνα εγκατάλειψης. Η Χριστιανούπολη δεν είναι ένα απλό τεχνικό έργο. Είναι σημείο μνήμης, ιστορίας και πίστης, που χρειάζεται ουσιαστική προστασία και πραγματική ανάδειξη.

Απαιτείται άμεσα δημόσια ενημέρωση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τους λόγους διάλυσης της εργολαβίας, για την κατάσταση του νεότερου ναού, για τα μέτρα προσωρινής προστασίας και για το πότε θα ολοκληρωθεί η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.

Η προστασία της Χριστιανούπολης είναι ζήτημα σεβασμού στην ιστορία της Μεσσηνίας. Δεν μπορεί ένα έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση να καταλήγει σε διαλυμένη εργολαβία, ημιτελή παρέμβαση και έναν ναό εκτεθειμένο στη φθορά.