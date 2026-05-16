Καλαμάτα: Ελπίδες για ολοκλήρωση του αγωγού Φ800 το 2027

Την πίστη ότι τέλος του 2027 θα τελειώσει το πολύπαθο κι εγκαταλελειμμένο έργο του αγωγού μεταφοράς νερού Φ800 από τις πηγές Πηδήματος στην Καλαμάτα, εξέφρασε ο ανάδοχος προς τον δήμαρχο και στελέχη της ΔΕΥΑΚ.

Μάλιστα, ανέφερε ότι σε 1,5 μήνα ξεκινάει από την Κίνα το ταξίδι για να έρθουν οι σωλήνες, προκειμένου να συνεχιστεί το έργο.

Απαντώντας χθες σε ερώτησή μας για το αν υπάρχει κάποια εξέλιξη για το έργο του Φ800, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είπε: “Για τον Φ800 πραγματοποιούμε συνεχείς συναντήσεις και προσπαθούμε να δώσουμε λύση. Πριν 3 ημέρες συζητήσαμε στη ΔΕΥΑΚ με τον πρόεδρο της (αναδόχου) εταιρείας και με αυστηρό τρόπο του θέσαμε το πλαίσιο, να μας πει ξεκάθαρα τι πρόκειται να γίνει. Μας ενημέρωσε ότι πιστεύει ότι έχει βρεθεί λύση και σε 1,5 μήνα θα ξεκινήσει το ταξίδι από την Κίνα, με διαφορετικό τρόπο, με κοντέινερ 70 περίπου, για να έρθουν οι σωλήνες για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο και μετά θα υπάρχει συνεχής ροή.

Εμείς πιέζουμε, ρωτάμε πότε είναι ο χρόνος και μας έδωσε μια ημερομηνία, μας είπε ότι πιστεύει ότι μέχρι το τέλος του 2027 θα το έχει ολοκληρώσει”.

Γ.Σ.