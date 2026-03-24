Ελευσίνα: Ακούστηκε ύμνος της χούντας σε γιορτή για την 25η Μαρτίου

Σοκ προκάλεσε στους κατοίκους της Ελευσίνας που είχαν συγκεντρωθεί στην Πλατεία Ηρώων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, όταν από τα μεγάφωνα ακούστηκε ύμνος της χούντας. Εξηγήσεις ζητά ο Δήμαρχος.

Απόσπασμα χουντικού ύμνου ακούστηκε σήμερα Τρίτη κατά τη διάρκεια κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος, με την οποία καταδίκασε το εν λόγω συμβάν.

“Ανεξάρτητα από τις όποιες εξηγήσεις της εταιρείας για την τεχνική διοργάνωση της εκδήλωσης, που έφερε και την ευθύνη της μετάδοσης, εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας έστω και αν έγκαιρα διακόπηκε η μετάδοση από τους παρόντες στην αρχή της τελετής” αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Ελευσίνας.

“Ο Δήμαρχος εγγράφως έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους υπεύθυνους της εταιρείας, η οποία έχει την ευθύνη της οπτικοακουστική κάλυψης της εκδήλωσης” προσθέτει.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ελευσίνας

“Το απαράδεκτο γεγονός, κατά τη διάρκεια της σημερινής τελετής κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, το σύντομο έστω απόσπασμα χουντικού ύμνου που ακούστηκε, καταδικάζεται απερίφραστα από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή .

Ανεξάρτητα από τις όποιες εξηγήσεις της εταιρείας για την τεχνική διοργάνωση της εκδήλωσης, που έφερε και την ευθύνη της μετάδοσης εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας έστω και αν έγκαιρα διακόπηκε η μετάδοση από τους παρόντες στην αρχή της τελετής. Ο Δήμαρχος εγγράφως έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους υπεύθυνους της εταιρείας, η οποία έχει την ευθύνη της οπτικοακουστική κάλυψης της εκδήλωσης” .

Πηγή: news247.gr