Τι λένε τα ζώδια σήμερα (26/3)

Κριός

Ολοκληρώνεται η σύνοδος του Ηλιου με τον Κρόνο στον 1ο οίκο σου, μια όψη που θα σε φέρει αντιμέτωπο/η με βαριές υποχρεώσεις και καθήκοντα προκειμένου να διευθετήσεις προσωπικές εκκρεμότητες. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις με ωριμότητα πρόσωπα και καταστάσεις, να πάρεις τον έλεγχο, να θέσεις όρια, ενώ θα χρειαστεί να γίνεις περισσότερο σκληρός/ή απ’ ό,τι πραγματικά είσαι ή συνηθίζεις. Θα έχεις την ευκαιρία να αξιοποιήσεις τις κρυμμένες δυνάμεις σου προκειμένου να προωθήσεις μελλοντικούς στόχους και όνειρα.

Ταύρος

Η σύνοδος του Ηλιου με τον Κρόνο στον 12ο οίκο σου θα σε κρατήσουν μακριά από κοινωνικότητες και επαφές με κόσμο. Είναι πιθανό να παραμείνεις «εσώκλειστος/η» προκειμένου να φροντίσεις κάποιον/α που νοσεί ενώ παράλληλα θα νιώσεις και τις δικές σου δυνάμεις να σε εγκαταλείπουν. Θα έχεις πολλές υποχρεώσεις και το χειρότερο είναι πως θα είσαι μελαγχολικός/ή και θα κάνεις απαισιόδοξες σκέψεις. Με το εξάγωνο του Ηλιου με τον Πλούτωνα από τον 10ο οίκο σου, ενδέχεται να βιώσεις δυνατές συγκινήσεις.

Δίδυμοι

Η σύνοδος του Ηλιου με τον Κρόνο στον 11ο οίκο σου, θα σε βοηθήσουν να μείνεις προσηλωμένος/η στους στόχους και στις υποχρεώσεις σου. Πιθανόν να υπάρξουν κάποιες αναβολές ή καθυστερήσεις που όμως θα μπορέσεις να διαχειριστείς με ωριμότητα, χωρίς να παρεκτραπείς καθόλου από τους αρχικούς σου σκοπούς και σχέδια. Το εξάγωνο του Ηλιου με τον Πλούτωνα από τον 9ο οίκο σου, θα σου δώσει την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους που θα σε επηρεάσουν και θα σε βοηθήσουν σημαντικά.

Καρκίνος

Με τη σύνοδο του Ηλιου με τον Κρόνο στον 10ο οίκο σου, θα έχεις επιπρόσθετες υποχρεώσεις στον επαγγελματικό χώρο. Θα πιεστείς αρκετά κυρίως μέσα από συζητήσεις με τον/ην εργοδότη/τριά σου. Κάποιες στιγμές θα καταφέρεις να επικοινωνήσεις τις σκέψεις και τις ιδέες σου, ωστόσο μπορεί να μην βρουν την ανταπόκριση που περίμενες και κάποια πράγματα να μπουν στον πάγο. Κρύβεις τεράστια ψυχικά αποθέματα δύναμης και καλό είναι να το συνειδητοποιήσεις γιατί έτσι θα βοηθηθείς περισσότερο.

Λέων

Με την σύνοδο του Ηλιου με τον Κρόνο στον 9ο οίκο σου, είναι καλή ημέρα να πάρεις εξειδικευμένες συμβουλές για παράδειγμα νομικές, να προγραμματίσεις επαγγελματικά ταξίδια, να δώσεις μεγάλη βάση σε ειδήσεις και πληροφορίες από σοβαρές πηγές. Επίσης καλή ημέρα να διευκρινιστούν όροι και προϋποθέσεις σε σχέση με μακροχρόνιες συμβάσεις και ανάληψη έργων. Με το εξάγωνο του Ηλιου με τον Πλούτωνα από τον 7ο οίκο σου, έχεις τις πιθανότητες με το μέρος σου για να εδραιώσεις μια συνεργασία.

Παρθένος

Με την σύνοδο του Ηλιου με τον Κρόνο στον 8ο οίκο σου, θα σου δοθεί η ευκαιρία να τακτοποιήσεις οικονομικές οφειλές και χρέη. Κάποια χρήματα θα πρέπει να δοθούν ώστε να μην σε κυνηγούν μακροπρόθεσμα τα χρέη. Με το εξάγωνο του Ηλιου με τον Πλούτωνα από τον 6ο οίκο σου, ύστερα από κάποιες ασυνείδητες διεργασίες, φέρνεις στην επιφάνεια όχι μόνο τις ψυχικές δυνάμεις που διαθέτεις αλλά αναθεωρείς για κάποιες καταστάσεις και ανθρώπους που πρέπει να τελειώσεις από την ζωή σου γιατί σε βλάπτουν.

Ζυγός

Με την σύνοδο του Ηλιου με τον Κρόνο στον 7ο οίκο σου, θα πρέπει να πάρεις συνειδητές αποφάσεις στον αισθηματικό τομέα και στις σχέσεις με συνεργάτες/τιδες. Οποιαδήποτε σχέση δεν βασίζεται σε γερά θεμέλια θα κλονιστεί. Κράτα στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου σκέψεις που σε παρασύρουν. Με το εξάγωνο του Ηλιου με τον Πλούτωνα από τον 5ο οίκο σου, συνειδητοποιείς πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία άλλων ανθρώπων στην ζωή σου ακόμη και αν θεωρείς τον εαυτό σου, μοναχικό καβαλάρη.

Σκορπιός

Με την σύνοδο του Ηλιου με τον Κρόνο στον 6ο οίκο σου, θα νιώσεις το κεφάλι σου να σφίγγει κάτω από την πίεση των καθηκόντων σου που δεν λένε να κατευνάσουν. Ωστόσο είναι μια καλή ευκαιρία να διεκπεραιώσεις γραφειοκρατικές υποθέσεις και ζητήματα πρακτικής φύσης με υπομονή και πειθαρχία. Οτιδήποτε αναλάβεις θα το ολοκληρώσεις με επιτυχία και θα μπορέσεις να συγκεντρωθείς στην εξέλιξη της καριέρας σου. Το σίγουρο είναι πως θα ανακαλύψεις ότι μπορείς να έχεις τον έλεγχο της ζωής και της οικογένειάς σου.

Τοξότης

Με την σύνοδο του Ηλιου με τον Κρόνο στον 5ο οίκο σου, θα χρειαστεί να βάλεις όρια, τόσο τις προσωπικές σου επιθυμίες όσο και σε πειθαρχία τα παιδιά σου. Βάλε φρένο στην συμπεριφορά τους για να αποφύγεις τρεχάματα και μπλεξίματα. Μια ερωτική σχέση μπορεί να πάρει άλλη τροπή και να αποφασίσεις να την επισημοποιήσεις, ενώ αν είσαι ελεύθερος/η θα έχεις μελαγχολικές σκέψεις για κάποιον/α και πιθανόν να θελήσεις να μείνεις μόνος/η μακριά από διασκεδάσεις και κόσμο.

Αιγόκερως

Με την σύνοδο του Ηλιου με τον Κρόνο στον 4ο οίκο σου, θα χρειαστεί με ώριμη σκέψη και συμπεριφορά να τακτοποιήσεις ευθύνες και υποχρεώσεις που αφορούν την οικογένειά σου και το σπίτι. Ισως χρειαστεί να φροντίσεις τους γονείς σου, κυρίως αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ή γενικότερα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί ακόμη να χρειαστεί να διευθετήσεις χαρτιά και εκκρεμότητες που σχετίζονται με μια αγοραπωλησία. Γενικότερα στον οικονομικό τομέα θα καταφέρεις ανοίγματα, θα έχεις απολαβές που θα σε ωφελήσουν.

Υδροχόος

Η σύνοδος του Ηλιου με τον Κρόνο στον 3ο οίκο σου, θα σε βοηθήσει να πάρεις και να δώσεις σωστές συμβουλές ύστερα από ώριμη σκέψη. Είναι μια ημέρα που μπορείς να πάρεις πληροφορίες για σημαντικά ζητήματα και να μπουν νέοι όροι και διευκρινήσεις σε συμβόλαια και συμβάσεις. Το ημερήσιο πρόγραμμά σου θα είναι αρκετά φορτωμένο, με συναλλαγές, μετακινήσεις, τηλεφωνήματα κτλ. αν και τα λόγια σου θα είναι μετρημένα. Η δύναμη της θέλησης, η έντονη μαγνητική έλξη που ασκείς, δεν αφήνει κανέναν/καμία ανεπηρέαστο/η.

Ιχθύες

Με την σύνοδο του Ηλιου με τον Κρόνο που θα πραγματοποιηθεί στον 2ο οίκο σου, θα έχεις την ανάγκη να τακτοποιήσεις και να πάρεις τον έλεγχο των οικονομικών σου μέσα από σωστή διαχείριση και οικονομικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που μακροπρόθεσμα θα σου φέρουν οφέλη. Θα είσαι αρκετά μετρημένος/η στα έξοδά σου και με το εξάγωνο του Ηλιου με τον Πλούτωνα από τον 12ο οίκο σου, μέσα από την βουτιά «που θα κάνεις» στα βάθη της ψυχής σου, θα εξαλείψεις φοβίες και ανασφάλειες.