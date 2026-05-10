Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Ειδικότερα αύριο Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα μείνουν οι Δολοί στη Δυτική Μάνη και οι περιοχές Λιθαρορίξη, Διπόταμα και Αγρίλης στην Τριφυλία.

Τη Τρίτη 12 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι διακοπή θα γίνει στις περιοχές Ράχες, Μεμί, Έναστρον, Καλπατσόραχη, Μαύρη Λίμνα και Μουριατάδα. Επίσης τις ίδιες ώρες χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι περιοχές Αμπάζι και Μυλωνάς στη Μεσσήνη.

Τη Τετάρτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στις περιοχές Καλό Νερό, Καμάρια, Άνω Καλό Νερό, Αϊσέρι, Άγιος Σεραφείμ, Βουνάκι, Βλασσάδα, Άνω Βλασσάδα, οικισμός Παπαγεωργίου, οικισμός Γερμανών, Αγαλιανή, Πρόδρομος, Βίγλα, Αγιαννάκης, Πηγαδούλια, Ελαία, Φόνισσα και Καρυές. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.