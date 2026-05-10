Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ, ενώ το μουσικό μέρος της βραδιάς θα πλαισιώσει η Ινώ Κάτσιου, παίζοντας σαξόφωνο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προσφερθούν μεζέδες και γαλλικό κρασί. Η είσοδος έχει οριστεί στα 18 ευρώ. Η πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση στα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, τονίζοντας ότι η παρουσία τους θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή.
Κυριακή, 10 Μαϊος 2026 16:50
Εκδήλωση για την Ημέρα της Μητέρας από τον Σύλλογο Κυριών Καλαμάτας
Ο Σύλλογος Κυριών Καλαμάτας διοργανώνει εκδήλωση για τον εορτασμό της Ημέρας της Μητέρας, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο εστιατόριο «Τριλογία», στην οδό Ναυαρίνου.
