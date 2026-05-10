Στις τουρκικές ακτές βρίσκεται ο στολίσκος για τη Γάζα

Έκτακτη συνεδρίαση των μελών της αποστολής μαζί με εκπροσώπους από περισσότερες από 50 χώρες στη Μαρμαρίδα με σκοπό την ανάπτυξη της νομικής στρατηγικής και την αναθεώρηση των επιχειρησιακών σχεδίων του Global Sumud Flotilla.

Περίπου 30 σκάφη του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα βρίσκονται στη Μαρμαρίδα, στις ακτές της νοτιοδυτικής Τουρκίας, μια εβδομάδα αφότου το Ισραηλινό Ναυτικό αναχαίτισε περισσότερα από 20 σκάφη και συνέλαβε ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή Global Sumud Flotilla.

Εκεί, τα μέλη της αποστολής θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση, μαζί με εκπροσώπους από περισσότερες από 50 χώρες που έχουν φτάσει στη Μαρμαρίδα με σκοπό την ανάπτυξη μιας ενημερωμένης νομικής στρατηγικής και την αναθεώρηση των επιχειρησιακών σχεδίων του στολίσκου.

«Παρά την παράνομη απαγωγή των φίλων μας, τον ψυχολογικό πόλεμο της κατοχής και την επικείμενη παρουσία στρατιωτικής επιτήρησης και επιθετικότητας, ο στολίσκος παραμένει άθικτος και η αποστολή παραμένει η ίδια: να σταθεί στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού στην επιδίωξη της ελευθερίας και των βασικών δικαιωμάτων», δήλωσαν οι διοργανωτές την Παρασκευή.

Ωστόσο, ένα σκάφος της Greenpeace που συνόδευε τον στολίσκο εγκατέλειψε την νηοπομπή και συνέχισε τη δική του διαδρομή.

Πηγή: ertnews.gr