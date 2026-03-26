Σοβαρά τραυματίας ένας 58χρονος έπειτα από συμπλοκή στον Αγιο Παντελεήμονα

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:20 σε κατάστημα επί της Μιχαήλ Βόδα 219, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας 46χρονος αλβανικής καταγωγής προχώρησε στον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου μετά από λογομαχία.
Ο 58χρονος, διακομίσθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ελπίς» ενώ αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 46χρονο.
Ο 46χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.
ΑΠΕ-ΜΠΕ