ΥΠΑΑΤ: Σαράντα πέντε προσλήψεις για την αντιμετώπιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων

Στην πρόσληψη 45 ατόμων προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ενισχύοντας άμεσα τις υπηρεσίες του για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι νέες προσλήψεις αφορούν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως οκτώ μηνών, το οποίο θα καλύψει ανάγκες στις Γενικές Διευθύνσεις Κτηνιατρικής, Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

«Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να ενισχύσουμε τον μηχανισμό αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Μετά την επιχειρησιακή ανάπτυξη πρόσθετων δυνάμεων στο πεδίο, την ενεργοποίηση συμπληρωματικών εργαλείων στήριξης και την πρώτη φάση έκτακτων προσλήψεων 49 ατόμων, προχωράμε τώρα σε μια δεύτερη, συμπληρωματική ενίσχυση με 45 επιπλέον θέσεις», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης και πρόσθεσε «ενισχύουμε τις κτηνιατρικές, εργαστηριακές, διοικητικές, οικονομικές και ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, ώστε να επιταχύνουμε το έργο των ελέγχων, να στηρίξουμε αποτελεσματικότερα τον συνολικό μηχανισμό και να ανταποκριθούμε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στις αυξημένες ανάγκες αυτής της κρίσιμης περιόδου».

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα, τόσο στους ελέγχους και την επιστημονική υποστήριξη όσο και στις διοικητικές, οικονομικές και ψηφιακές λειτουργίες του υπουργείου, που καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες.

Η ανακοίνωση αφορά πρόσληψη προσωπικού των παρακάτω κλάδων/ειδικοτήτων:

– ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

– ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) – Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware), εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) – Ειδικότητα ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)

– ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού

– ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού – Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

– ΔΕ Εργατών – Ειδικότητα ΔΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

– ΔΕ Προσωπικού Καθαριότητας – Ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Καθαριότητας

– ΠΕ Γεωτεχνικών – Ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων

– ΠΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ειδικότητα ΠΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

– ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων – Ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://sox.minagric.gr/app από το Σάββατο, 28 Μαρτίου και ώρα 00:01 έως και το Σάββατο, 4 Απριλίου και ώρα 23:59.

Σημειώνεται ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί τη δεύτερη φάση ενίσχυσης του μηχανισμού, μετά την προκήρυξη στις αρχές Μαρτίου για την πρόσληψη 49 ατόμων με στόχο την υποστήριξη των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των εργαστηριακών δομών.

Οι δύο φάσεις οδηγούν σε ενίσχυση με 94 άτομα, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχει ενεργοποιήσει το ΥΠΑΑΤ για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ