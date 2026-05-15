Τίμησαν τη Γιορτή της Μητέρας

Τη Γιορτή της Μητέρας τίμησαν για μία ακόμη χρονιά το Τοπικό Τμήμα Καλαμάτας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας την περασμένη Κυριακή, 10 Μαΐου.

Μητέρες, παιδιά και μέλη των ομάδων που συγκροτούν το Τοπικό Τμήμα παρέστησαν στη δοξολογία και την αρτοκλασία που τελέστηκαν από τον Πρωτοσύγκελο π. Φίλιππο Χαμαργιά στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φλαρίου. Επίσης, παρευρέθηκαν μέλη της Ομάδας Συνεργασίας, η βοηθός της Περιφερειακής Εφόρου Πελοποννήσου του ΣΕΟ, κα Νάνσυ Ψυλάκη, μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, καθώς και φίλοι του Οδηγισμού. Τα παιδιά των ομάδων Αστέρια, Πουλιά και Μεγάλοι Οδηγοί προσέφεραν τιμητικά στις μητέρες από ένα τριαντάφυλλο μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Αργότερα, μέλη, φίλες και φίλοι του ΣΕΟ συναντήθηκαν σε κατάστημα εστίασης, προκειμένου να τιμήσουν όλες τις μητέρες του κόσμου.

Τους παρευρισκόμενους υποδέχθηκαν τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, ενώ η πρόεδρος, Χριστίνα Σκυριανού, ανέφερε πως: «Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού διαχρονικά καλλιεργεί στα παιδιά και στους νέους τον σεβασμό, την προσφορά και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο - αξίες που πηγάζουν πρώτα από τη μητρική μορφή. Μέσα από τις δράσεις του ενισχύει την έννοια της οικογένειας και τιμά τον ρόλο της μητέρας ως πρότυπο φροντίδας, υπευθυνότητας και ανιδιοτέλειας».