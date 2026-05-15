Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκινά την εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του έργου UFBB

Την εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), ξεκινά ο Όμιλος ΟΤΕ, ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες στη χώρα. Ταχύτητες Internet έως 1Gbps, τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής, είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμες σε περιοχές των νομών Δράμας, Έβρου, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Ροδόπης. Μέσα στους επόμενους μήνες, θα διατεθούν εμπορικά υπηρεσίες οπτικής ίνας και σε περιοχές των νομών Αττικής, Εύβοιας, Φθιώτιδας καιΧανίων. Καθώς προχωρά η υλοποίηση των υποδομών στο πλαίσιο του έργου UFBB, θα αυξάνεται σταδιακά και η διαθεσιμότητα υπηρεσιών οπτικής ίνας σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν κατασκευαστεί περισσότερες από 250.000 γραμμές, ενώ οι υπηρεσίες θα είναι εμπορικά διαθέσιμες σε περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το έργο UFBB φέρνει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας,υπερυψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικών ινών, συμβάλλοντας στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και στη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης. Ο Όμιλος ΟΤΕ, υλοποιεί το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχει προκηρυχθεί από την Πολιτεία στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ευρώπη. Με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 830 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 250 εκατ. ευρώ καλύπτονται από συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021–2027 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το UFBB αναμένεται να φέρει την οπτική ίνα σε πάνω από 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και 10.000 δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα.