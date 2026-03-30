Παναγόπουλος: Δεν είχα υποχρέωση να καταθέσω πόθεν έσχες – Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ

Στο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης μαύρου χρήματος και την υποβολή του πόθεν έσχες, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Παναγόπουλος ξεκαθάρισε ότι «σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει από διάφορες κυβερνήσεις και από γνωματεύσεις που έχω από κορυφαίους νομικούς, δεν είχα την υποχρέωση να καταθέσω πόθεν έσχες». Πρόσθεσε ότι «έχουν κλείσει δύο μήνες και ακόμη δεν έχω πάρει το πόρισμα της Αρχής με βάση το οποίο κατακρεουργήθηκα».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο ίδιος δεν είναι καν ακόμη υπό έρευνα και τον αποκαλούν κατηγορούμενο. «Υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία ελέγχου και πρέπει να δω πού χτυπάει και γιατί. Εμφανίστηκαν όλα σε περίεργες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι «η πρώτη υπόθεση εμφανίστηκε όταν ήμουν στη Βουλή για να υπερασπίσω μια μεγάλη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η δεύτερη υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν είχαμε αναγγείλει ότι υπογράφεται η μεγαλύτερη σύμβαση από το 2012 για τον επισιτισμό».

Υπογράμμισε ότι «κανονικά αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό θα έπρεπε να κάνω και όχι να τρέχω να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου».