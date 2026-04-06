Μαρούσι: 27χρονη έπεσε δύο φορές από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας - Συνελήφθη ο σύζυγός της (βίντεο)

Μια 27χρονη γυναίκα από την Ουκρανία έπεσε δύο φορές από μπαλκόνι διαμερίσματος 4ου ορόφου στο Μαρούσι το βράδυ της Κυριακής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8 το βράδυ η γυναίκα, αρχικά, έπεσε από το μπαλκόνι της στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου. Έπειτα, επέστρεψε στο διαμέρισμά της και έπεσε ξανά, αυτή τη φορά καταλήγοντας στο ισόγειο.

Η 27χρονη διακομίσθηκε αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Η αστυνομία συνέλαβε τον 29χρονο σύζυγο της, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Ρωσία, για ενδοοικογενειακή βία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ