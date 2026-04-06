eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2026 14:55

Μαρούσι: 27χρονη έπεσε δύο φορές από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας - Συνελήφθη ο σύζυγός της (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Premium Strom

Μια 27χρονη γυναίκα από την Ουκρανία έπεσε δύο φορές από μπαλκόνι διαμερίσματος 4ου ορόφου στο Μαρούσι το βράδυ της Κυριακής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8 το βράδυ η γυναίκα, αρχικά, έπεσε από το μπαλκόνι της στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου. Έπειτα, επέστρεψε στο διαμέρισμά της και έπεσε ξανά, αυτή τη φορά καταλήγοντας στο ισόγειο.

Η 27χρονη διακομίσθηκε αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Η αστυνομία συνέλαβε τον 29χρονο σύζυγο της, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Ρωσία, για ενδοοικογενειακή βία.

 

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις