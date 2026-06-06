«Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες» - Παράσταση στο στούντιο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Η παράσταση «Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες» (Μαρία Πολυδούρη & Κώστας Καρυωτάκης) θα παρουσιαστεί αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ., στο πλαίσιο του 14ου Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας, στο στούντιο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Μια παράσταση στην οποία ξετυλίγεται το νήμα της ιστορίας δύο ξεχωριστών ανθρώπων που στάθηκαν μπροστά από την εποχή τους τόσο ως προς τα ήθη όσο και ως προς τις τάσεις της γενιάς τους. Τα θραύσματα από τα δικά τους ποιήματα και πεζά, οι εξομολογήσεις σε επιστολές και σε ημερολόγια πλαισιώνονται από την μελοποιημένη ποίησή τους, έτσι όπως την προσέγγισαν και την απέδωσαν σπουδαίοι συνθέτες.

Η παράσταση έπειτα από την μεγάλη ανταπόκριση του κοινού ανεβαίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη».

Κουπόνι εισόδου (10 ευρώ) μπορείτε να αγοράσετε έως σήμερα Σάββατο στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας (4 μ.μ.-8 μ.μ.) και στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (11 π.μ.-1 μ.μ. & 6 μ.μ.-8 μ.μ.).