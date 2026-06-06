Σε εξέλιξη η προπώληση εισιτηρίων για το Φεστιβάλ Χορού

Αφιερωμένο στη «μαγεία» της τέχνης του χορού και στη δύναμή του να ανοίγει νέους δρόμους σε καιρούς αστάθειας και αβεβαιότητας, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου. Το Φεστιβάλ ανοίγει ο διάσημος Γάλλος χορογράφος Yoann Bourgeois με το “He Who Falls” ενώ μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι η Marlene Monteiro Freitas, μία από τις πιο τολμηρές φωνές του σύγχρονου χορού σε ένα εκρηκτικό σόλο, ο ταχυδακτυλουργός και εικαστικός Kalle Nio με τον χορογράφο Fernando Melo, ο Jefta van Dinther με ένα έργο εμπνευσμένο από τη γλώσσα των κωφών αλλά και η ανερχόμενη Γαλλίδα χορογράφος Leïla Ka που μεταξύ άλλων έχει χορογραφήσει την Beyoncé και την Τελετή Απονομής των Βραβείων César. Το Φεστιβάλ κλείνει φέτος με το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη “Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι”, τέσσερα έργα μουσικής δωματίου βασισμένα σε τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του αμανέ και ερμηνεύονται ζωντανά, χορογραφημένα από τους Πατρίσια Απέργη, Ηλία Χατζηγεωργίου και Εύα Γεωργιτσοπούλου.

Οι 12 διεθνείς καλλιτέχνες που φιλοξενούνται φέτος στο Φεστιβάλ -5 εκ των οποίων έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα- προέρχονται από Φινλανδία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Πράσινο Ακρωτήρι-Πορτογαλία, Σλοβενία, Ολλανδία-Βενεζουέλα και Ισπανία ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται φέτος στους Έλληνες δημιουργούς, φιλοξενώντας επίσης 12 χορογράφους.