Από το δράμα της Γιουγκοσλαβίας στην κρίση του Οτζαλάν

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και η σύλληψη του ηγέτη των Κούρδων Οτζαλάν στη δεκαετία του 1990 υπήρξαν δύο ιστορικά γεγονότα με εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για την Ελλάδα, σε πολλά επίπεδα και κυρίως στην ασφάλεια και την εξωτερική μας πολιτική.

Είναι γνωστό πως το κράτος της Γιουγκοσλαβίας, με βάση πάντοτε τη Σερβία, ιδρύθηκε στο τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με τη διακήρυξη της Κέρκυρας (1918) και τις συνθήκες του Αγίου Γερμανού(1919) και Τριανόν (1920). Επίσης, γνωστός είναι ο ηγετικός ρόλος της Γιουγκοσλαβίας στον χώρο των αδεσμεύτων κρατών, όπως και η αδελφική σχέση, κυρίως των Σέρβων, με την Ελλάδα.

Στη δεκαετία του 1990, λοιπόν, πυροδοτήθηκε φοβερή εμφύλια διαμάχη στη Γιουγκοσλαβία και ακολούθως στρατιωτική επέμβαση, με πρωταγωνιστές τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, με τα γνωστά διαλυτικά αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη χώρα και τα Βαλκάνια.

Η Ελληνική Κυβέρνηση συγκάλεσε τη διάσκεψη των Αθηνών (Βουλιαγμένη/ Μάϊος 1993, κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη), με την παρουσία των πρωταγωνιστών του δράματος, που όμως δεν είχε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Τον ίδιο μήνα ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Κρίστοφερ δήλωσε στην Αθήνα πως θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα (!!!) στο εξάμηνο. Τον επόμενο μήνα ιδρύθηκε το κόμμα ΠΟΛ.ΑΝ από τον κ. Σαμαρά, το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη έχασε τη «δεδηλωμένη» και τον Οκτώβριο έγιναν πρόωρες εκλογές, όπου η Ν.Δ ηττήθηκε, παραμένοντας στην αντιπολίτευση 11 χρόνια.

Τα αποτελέσματα της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας ήταν η ανεξαρτησία των Σκοπίων και η έξαρση του Μακεδονικού, η αστάθεια στα Βαλκάνια και η ενίσχυση της παρουσίας της Τουρκίας, η αναζωπύρωση του Αλβανικού αλυτρωτισμού και κυρίως η δημιουργία σοβαρού προβλήματος για την ασφάλεια και την εξωτερική μας πολιτική. Πέρα όμως από αυτά, η ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά μας από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, όπως και η αλληλοσχέση της διάσκεψης των Αθηνών με τις τότε πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, προκαλούν αναπάντητα ερωτήματα και αποτελούν σοβαρό πεδίο έρευνας για πολιτικούς επιστήμονες και ιστορικούς.

Ακολούθως, στα τέλη της δεκαετίας (1999) και με κυβέρνηση Σημίτη συνέβη το τραγικό γεγονός της σύλληψης και αρπαγής από Τούρκους πράκτορες της ΜΙΤ του Κούρδου ηγέτη Οτζαλάν ( ΑΠΟ-P.k.K), που δημιούργησε εθνική, πολιτική και διπλωματική κρίση στην Ελλάδα, με μόνιμες και πολύ δυσμενείς επιπτώσεις. Η αρπαγή από την πρεσβεία μας στην Κένυα του Οτζαλάν και η φυλάκισή του μέχρι σήμερα στο «Ιμαρλί» ήταν πλήγμα στην εθνική μας υπερηφάνεια και αξιοπιστία, γιατί οδήγησε στο διασυρμό και στη διεθνή απομόνωση της χώρας, αφού άλλοι μας κατηγορούσαν για υπόθαλψη της τρομοκρατίας και άλλοι για παράνομη απέλαση και κυρίως προδοσία του Κουρδικού ζητήματος.

Το τελευταίο ήταν και το χειρότερο. Η σύλληψη και η φυλάκιση Οτζαλάν πυροδότησε την κατάληψη είκοσι ελληνικών πρεσβειών και προξενείων από Κούρδους, την ομηρεία διπλωματών, την αυτοπυρπόληση δεκάδων Κούρδων και κυρίως τη διάρρηξη των σχέσεων με τον ηρωικό και αντικειμενικά σύμμαχο, κουρδικό λαό. Εκεί οδήγησαν η έλλειψη κάθε συντονισμού μεταξύ Κυβέρνησης και Ε.Υ.Π και κυρίως η αυτόνομη δράση λαϊκιστών, πατριδοκάπηλων και δήθεν υπερπατριωτών.

Η αναφορά στις δυσμενείς επιπτώσεις για την πατρίδα μας δύο κρίσιμων ζητημάτων της δεκαετίας του 1990 δείχνουν την πολυπλοκότητα και το ευμετάβλητο των διεθνών σχέσεων, τον ανελέητο πόλεμο των συμφερόντων, την προσχηματική επίκληση των διεθνών συνθηκών και τη διαχρονική κυριαρχία του δικαίου των ισχυρών. Επομένως, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ο αυτοσχεδιασμός, ο λαϊκισμός, ο δήθεν υπερπατριωτισμός, η πολιτική ιδιοτέλεια και η ανοχή της εμπλοκής εξωτερικού παράγοντα στα εσωτερικά μας θέματα, μόνο εθνικά προβλήματα και καταστροφές συνεπάγονται.

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