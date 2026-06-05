Παρουσίαση βιβλίου του Δημήτρη Κατσαντώνη στην Καλαμάτα

Το βιβλίο του πολιτικού αναλυτή Δημήτρη Κατσαντώνη με τίτλο «PROREX – Μια πραγματική ιστορία της ελληνικής πολιτικής» θα παρουσιαστεί στην Καλαμάτα την Παρασκευή 12 Ιουνίου, στις 8.30 μ.μ., στο βιβλιοπωλείο Ραμόν (Παυσανίου 2).

Για το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο, θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Θανάσης Λαγός, ο δικηγόρος Δημήτρης Καούνης καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δικηγόρος Διονύσης Αλευράς.

Το «PROREX», που στα λατινικά σημαίνει τον αντιβασιλέα ή τον άνθρωπο του «αντ' αυτού», αποτελεί το τρίτο μέρος μιας τριλογίας του συγγραφέα για τη Μεταπολίτευση, μετά τα έργα του για την έκρηξη προσδοκιών του 1974 και τον ριζοσπαστισμό του 1979.

Το έργο κινείται ανάμεσα στην πολιτική καταγραφή και τη μυθοπλασία, αποτυπώνοντας τις παθογένειες που αποξένωσαν τους πολίτες από τους θεσμούς στα τέλη του 20ού αιώνα και τις αρχές του 21ου. Μέσα από μια ιστορία που έχει ενδυθεί τη φόρμα του μυθιστορήματος, ο Δημήτρης Κατσαντώνης φέρνει στο φως τους μηχανισμούς, τις φιλοδοξίες και τον ανηλεή ανταγωνισμό μεταξύ πολιτικών και οικονομικών παραγόντων στο παρασκήνιο της ελληνικής πολιτικής ζωής, ιχνηλατώντας τις αθέατες δυνάμεις που επηρεάζουν τις εξελίξεις και τις ζωές των πολιτών.