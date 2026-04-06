130 χρόνια από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα

Εκατόν τριάντα (130) χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στην Αθήνα, το 1896, περισσότερο από 15 αιώνες μετά τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ολυμπία (μεταξύ 776 π.Χ. και 393 μ.Χ.).

Μία ιδιαίτερη ημερομηνία (6/4) που συμπίπτει σήμερα, με τον εορτασμό της Διεθνής Ημέρας του Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, που γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2014-όπως ανακοίνωσε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2013-, με μία απόφαση που λήφθηκε για την αναγνώριση της θέσης της Αθήνας στην Ολυμπιακή ιστορία.

Την ιδέα για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων εξέφρασε πρώτος ο ο Γάλλος παιδαγωγός και ιστορικός, Πιερ ντε Κουμπερτέν το 1892, και συνάντησε έντονη κριτική. Όμως, η αποφασιστικότητά του και η ανθεκτικότητα του ανταμείφθηκαν στο «Διεθνές Συνέδριο του Παρισιού για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων». Εκεί στη συνάντηση (23.6.1984), συμφωνήθηκε να αναβιώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επιλέγοντας την Ελλάδα, τη γενέτειρα του Ολυμπισμού, για να τους φιλοξενήσει, από 6-15.4.1986 (25.3-3.4 με το τότε Ιουλιανό ημερολόγιο). Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα το 1896 ήταν το μεγαλύτερο διεθνές αθλητικό γεγονός, με περίπου 241 αθλητές να αγωνίζονται από 14 χώρες, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της ΔΟΕ.

Περίπου τα δύο τρίτα των αθλητών ήταν Έλληνες και με εξαίρεση τους Αμερικανούς και τον Αυστραλό Εντγουϊν Φλακ, οι άλλοι ήταν επίσης από την Ευρώπη. Στις 6 Απριλίου, ο 27χρονος Τζέιμς Κόνολι από τις ΗΠΑ έγινε ο πρώτος Ολυμπιονίκης, μετά από περισσότερα από 1.500 χρόνια, κερδίζοντας το τριπλούν (13,71), πριν τερματίσει τρίτος στο μήκος και δεύτερος στο ύψος.

Δίχως άλλο κορυφαία στιγμή για την Ελλάδα, η νίκη του Σπύρου Λούη στον Μαραθώνιο. Τέσσερα χιλιόμετρα από τη γραμμή τερματισμού, πήρε το προβάδισμα για να κερδίσει με διαφορά περισσότερο από επτά λεπτά. Να σημειωθεί ότι οι γυναίκες έκαναν το ντεμπούτο τους στο Παρίσι το 1900.

ΑΠΕ - ΜΠΕ