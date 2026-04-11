Το Πάσχα στην Πελοπόννησο - Η κουζίνα μας και τα κρασιά που της ταιριάζουν

«Αν και γεννήθηκα στη Βόρεια Ελλάδα, η Πελοπόννησος με κέρδισε από την πρώτη στιγμή», λέει από την αρχή της συνομιλίας μας ο σομελιέ Κωνσταντίνος Ντάντος, χαμογελώντας. Είναι επαγγελματίας στον κλάδο του κρασιού και των αποσταγμάτων, με πολυετή εμπειρία στις πωλήσεις και εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου. Διαθέτει ακαδημαϊκή κατάρτιση και διεθνείς πιστοποιήσεις στον τομέα του οίνου και των spirits, ενώ συνεχώς εξελίσσεται μέσω επιμόρφωσης και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

«Στην αρχή, ήταν οι άνθρωποι - αυθεντικοί, φιλόξενοι, ζεστοί. Στη συνέχεια, ήρθε η σύνδεση μέσω της γυναίκας μου, η οποία έχει ρίζες από την περιοχή. Οπότε, ίσως τελικά να μην είναι τυχαίο... Ισως, λοιπόν, να υπάρχει μια αλήθεια στη ρήση “πεπρωμένο φυγείν αδύνατον”, προσθέτει». Η σύνδεση του με την Πελοπόννησο μετρά σχεδόν 20 χρόνια.

«Ξεκίνησε απλά, με ταξίδια στην Πάτρα, όπου σπούδαζε τότε η κοπέλα μου - σήμερα γυναίκα μου. Εκδρομές, φαγητό στα Βραχναίικα, χύμα κρασί, Μαυροδάφνη Πατρών... Απλές χαρές», θυμάται με νοσταλγία. «Στη Βυτίνα, ανακάλυψα το καλύτερο μέλι της ζωής μου –το περίφημο μέλι βανίλιας ελάτης. Αν η ορεινή Αρκαδία ήταν κρασί, θα την περιέγραφα ως ένα κρασί με έντονη ορυκτότητα, γεμάτο βάθος και χαρακτήρα», εξηγεί.

«Και το Ναύπλιο... Πόσες φορές έχω βρεθεί εκεί; Έχω χάσει το μέτρημα. Τα παραθαλάσσια ταβερνάκια, οι γεύσεις της θάλασσας και η πρώτη μου εμπειρία σε boutique ξενοδοχείο το 2007 - τότε που δεν ήξερα καν τι σημαίνει boutique και το έψαχνα στο Google!», αναφέρει γελώντας.

«Και τέλος, η Μεσσηνία. Η Καλαμάτα. Εκεί όπου, βαθιά μέσα μου, νιώθω πως ανήκω. Οι καλύτεροι φίλοι μου, οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου, η επαγγελματική μου εξέλιξη όλα συνδέονται με αυτή την πόλη. Ίσως να βλέπω τα πάντα με ενθουσιασμό, ίσως πάλι και όχι. Ίσως, απλώς, να είναι όντως μαγικά», τονίζει με έμφαση.

Η ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η Πελοπόννησος δεν είναι μόνο ένας τόπος με πλούσια ιστορία και πολιτισμό, αλλά και μια περιοχή που φέρει βαριά γαστρονομική και οινική κληρονομιά. Από τα ορεινά της Αρκαδίας και της Κορινθίας μέχρι τις παραθαλάσσιες εκτάσεις της Μεσσηνίας και της Αργολίδας, η Πελοπόννησος προσφέρει μοναδικές πρώτες ύλες και εμβληματικά κρασιά που έχουν κατακτήσει διεθνείς διακρίσεις. Αυτός ο τόπος γέννησε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ελληνικές ποικιλίες: το Αγιωργίτικο στη Νεμέα, το Μοσχοφίλερο στη Μαντινεία, τον Ροδίτη στις πλαγιές της Αχαΐας, αλλά και τη διάσημη Μαυροδάφνη, που παλαιώνεται και εξελίσσεται μοναδικά. Παράλληλα, η κουζίνα της είναι βαθιά συνδεδεμένη με την παράδοση: αγνό ελαιόλαδο, τυριά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, εκλεκτά κρέατα και φρέσκα θαλασσινά.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΡAIRING

Το pairing κρασιού και φαγητού δεν είναι απλώς μια γευστική εμπειρία είναι τέχνη. Ένα καλό κρασί μπορεί να αναδείξει τα αρώματα ενός πιάτου, να εξισορροπήσει τις γεύσεις και να προσφέρει μια απολαυστική εμπειρία. Στην πραγματικότητα, το σωστό pairing είναι κάτι σαν εμένα με την Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος είναι το βασικό στοιχείο, το δυνατό συστατικό του pairing - το φαγητό μας. Και εγώ, σαν ένα καλό πελοποννησιακό κρασί, έρχομαι να το συνοδεύσω, να ενισχύσω τα αρώματα, να απογειώσω τη συνολική εμπειρία. Πέρα από την παρομοίωση, για μένα το μότο μου στο pairing (αλλά και στο κρασί γενικότερα) είναι απλό: «Το κρασί είναι απόλαυση, και η απόλαυση είναι υποκειμενική». Το ίδιο ισχύει και για το φαγητό, αλλά και για τον συνδυασμό αυτών των δύο. Δεν υπάρχουν απόλυτοι κανόνες - υπάρχουν μόνο προτάσεις και κατευθύνσεις. Η καλύτερη συμβουλή; Δοκιμάστε όσο το δυνατόν περισσότερα κρασιά και φαγητά, δημιουργήστε τους δικούς σας συνδυασμούς, πειραματιστείτε. Έτσι, θα γίνετε κι εσείς οι sommelier του εαυτού σας.

Λατρεμένη Μεσσηνία

Η Μεσσηνία, και ειδικά η Καλαμάτα, είναι ένας γαστρονομικός παράδεισος. Η περιοχή είναι γνωστή για το εξαιρετικό ελαιόλαδο, τις ελιές Καλαμών, τα τοπικά τυριά (όπως η Σφέλα), αλλά και τα κρέατα και τα παραδοσιακά γλυκίσματα. Το Πάσχα εδώ γιορτάζεται με πλούσια εδέσματα και κρασιά που αναδεικνύουν τις γεύσεις.

Πασχαλινά φαγητά και ιδανικά κρασιά από τη Μεσσηνία

Σούβλα με αρνί ή κατσίκι: Μαυροτράγανο ή Αγιωργίτικο από την Πελοπόννησο. Το πλούσιο λίπος του αρνιού και το καπνιστό στοιχείο από τη σούβλα ταιριάζουν εξαιρετικά με ένα κρασί γεμάτο σώμα και τανίνες. Επιλέξτε ένα Μαυροτράγανο από τη Μεσσηνία ή ένα παλαιωμένο Αγιωργίτικο Νεμέας, που θα δώσουν ισορροπία και ένταση στη γεύση.

Μαυροτράγανο ή Αγιωργίτικο από την Πελοπόννησο. Το πλούσιο λίπος του αρνιού και το καπνιστό στοιχείο από τη σούβλα ταιριάζουν εξαιρετικά με ένα κρασί γεμάτο σώμα και τανίνες. Επιλέξτε ένα Μαυροτράγανο από τη Μεσσηνία ή ένα παλαιωμένο Αγιωργίτικο Νεμέας, που θα δώσουν ισορροπία και ένταση στη γεύση. Λαμπρόπιτα (πίτα με συκωταριά και μυρωδικά): Ξηρή Μαυροδάφνη ή παλαιωμένος Ροδίτης. Η λαμπρόπιτα είναι γεμάτη αρώματα και ένταση, με συκωταριά, άνηθο, και σπιτική ζύμη. Ένα ξηρό στυλ Μαυροδάφνης θα ενισχύσει τη γήινη αίσθηση του πιάτου, ενώ ένας παλαιωμένος Ροδίτης θα προσθέσει φρεσκάδα.

Ξηρή Μαυροδάφνη ή παλαιωμένος Ροδίτης. Η λαμπρόπιτα είναι γεμάτη αρώματα και ένταση, με συκωταριά, άνηθο, και σπιτική ζύμη. Ένα ξηρό στυλ Μαυροδάφνης θα ενισχύσει τη γήινη αίσθηση του πιάτου, ενώ ένας παλαιωμένος Ροδίτης θα προσθέσει φρεσκάδα. Κατσικάκι λαδορίγανη με πατάτες φούρνου: Φιλέρι ή Ροδίτης Μεσσηνίας. Το Φιλέρι, μια τοπική ποικιλία της Μεσσηνίας, είναι ένας αρωματικός και δροσερός λευκός οίνος με νότες λουλουδιών και εσπεριδοειδών, που εξισορροπεί την ένταση της ρίγανης και του κατσικίσιου κρέατος. Εναλλακτικά, ένας Ροδίτης από τη Μεσσηνία μπορεί να προσφέρει φρεσκάδα και διακριτική μεταλλικότητα, δένοντας όμορφα με τις πατάτες και τη σάλτσα λαδολέμονου.

Φιλέρι ή Ροδίτης Μεσσηνίας. Το Φιλέρι, μια τοπική ποικιλία της Μεσσηνίας, είναι ένας αρωματικός και δροσερός λευκός οίνος με νότες λουλουδιών και εσπεριδοειδών, που εξισορροπεί την ένταση της ρίγανης και του κατσικίσιου κρέατος. Εναλλακτικά, ένας Ροδίτης από τη Μεσσηνία μπορεί να προσφέρει φρεσκάδα και διακριτική μεταλλικότητα, δένοντας όμορφα με τις πατάτες και τη σάλτσα λαδολέμονου. Σφέλα ψητή με λεμόνι: Σιδερίτης ή Μοσχοφίλερο. Η αλμυρότητα και η λιπαρότητα της Σφέλας απαιτούν ένα δροσερό λευκό με οξύτητα. Ο Σιδερίτης από την Αχαΐα ή ένα Μοσχοφίλερο από τη Μαντινεία θα δέσουν υπέροχα.

Σιδερίτης ή Μοσχοφίλερο. Η αλμυρότητα και η λιπαρότητα της Σφέλας απαιτούν ένα δροσερό λευκό με οξύτητα. Ο Σιδερίτης από την Αχαΐα ή ένα Μοσχοφίλερο από τη Μαντινεία θα δέσουν υπέροχα. Δίπλες με μέλι Μεσσηνίας: Γλυκό Μοσχάτο ή Μαυροδάφνη γλυκιά. Οι δίπλες με θυμαρίσιο μέλι και καρύδια χρειάζονται ένα αρωματικό, γλυκό κρασί. Ένα Μοσχάτο Πατρών ή μια γλυκιά Μαυροδάφνη θα δημιουργήσουν τον τέλειο συνδυασμό.

Γλυκό Μοσχάτο ή Μαυροδάφνη γλυκιά. Οι δίπλες με θυμαρίσιο μέλι και καρύδια χρειάζονται ένα αρωματικό, γλυκό κρασί. Ένα Μοσχάτο Πατρών ή μια γλυκιά Μαυροδάφνη θα δημιουργήσουν τον τέλειο συνδυασμό. Πορτοκαλόπιτα Μεσσηνίας: Γλυκό Ροζακί ή Μοσχάτο Ρίου. Το Ροζακί, μια ιστορική ποικιλία της Μεσσηνίας, μπορεί να δώσει ένα γλυκό κρασί με ισορροπημένη οξύτητα, που θα αναδείξει τη γεύση του πορτοκαλιού. Αν προτιμάτε κάτι πιο αρωματικό, ένα Γλυκό Μοσχάτο Ρίου θα προσθέσει νότες μελιού και ανθικών αρωμάτων, ολοκληρώνοντας το pairing.

Το Πάσχα μυρίζει μοσχοφίλερο

Η Αρκαδία είναι γνωστή για την ορεινή της κουζίνα, τα αρνίσια κρέατα, τις πλούσιες σούπες και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και για την εμβληματική ποικιλία Μοσχοφίλερο, η οποία καλλιεργείται κυρίως στη Μαντινεία και είναι μία από τις πιο γνωστές ελληνικές λευκές ποικιλίες. Το Πάσχα στην Αρκαδία είναι μια γιορτή της γεύσης, με πιάτα που συνδυάζονται υπέροχα με τα κρασιά της περιοχής.

Πασχαλινά φαγητά και ιδανικά κρασιά από την Αρκαδία

Πασχαλινή μαγειρίτσα (με αρνίσια συκωταριά, ρύζι και μυρωδικά): Μοσχοφίλερο ή παλαιωμένος Ροδίτης. Το φρέσκο Μοσχοφίλερο από τη Μαντινεία με τα λουλουδάτα αρώματα και την υψηλή οξύτητα δένει υπέροχα με την κρεμώδη μαγειρίτσα.

Αν προτιμάτε κάτι πιο δομημένο, ένας παλαιωμένος Ροδίτης είναι επίσης εξαιρετική επιλογή.

Αρνί στον ξυλόφουρνο με πατάτες: Αγιωργίτικο ή Cabernet Sauvignon από την Πελοπόννησο. Το ζουμερό, αρωματικό αρνί βρίσκει το ταίρι του σε ένα πλούσιο, στρογγυλό Αγιωργίτικο από τη Νεμέα. Αν θέλετε κάτι πιο δυνατό, ένα Cabernet Sauvignon από την Αρκαδία προσφέρει βάθος και τανίνες που θα ισορροπήσουν το λιπαρό του αρνιού.

Αγιωργίτικο ή Cabernet Sauvignon από την Πελοπόννησο. Το ζουμερό, αρωματικό αρνί βρίσκει το ταίρι του σε ένα πλούσιο, στρογγυλό Αγιωργίτικο από τη Νεμέα. Αν θέλετε κάτι πιο δυνατό, ένα Cabernet Sauvignon από την Αρκαδία προσφέρει βάθος και τανίνες που θα ισορροπήσουν το λιπαρό του αρνιού. Γαλατόπιτα με κανέλα και μέλι: Γλυκό Μοσχοφίλερο ή λιαστό Μοσχάτο Ρίου. Η κρεμώδης, βελούδινη γαλατόπιτα αναδεικνύεται με ένα γλυκό Μοσχοφίλερο ή ένα λιαστό Μοσχάτο Ρίου, που έχει νότες μελιού και τροπικών φρούτων.

Πέτρινος πύργος = Λακωνία: Ορεινά αρώματα και αυθεντικές γεύσεις

Η Λακωνία είναι μια περιοχή με έντονη αμπελουργική παράδοση και ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα. Το Πάσχα εδώ είναι γεμάτο δυνατές γεύσεις, όπως το παραδοσιακό κατσικάκι, οι χειροποίητες πίτες και τα αρωματικά γλυκίσματα. Η ποικιλία Κυδωνίτσα, ένα σπάνιο λευκό σταφύλι της Λακωνίας, αλλά και το Μανδηλαριά, μια δυναμική ερυθρή ποικιλία, πρωταγωνιστούν στα pairing.

Πασχαλινά φαγητά και ιδανικά κρασιά από τη Λακωνία

Κατσικάκι γεμιστό με μυρωδικά και συκωτάκια: Μανδηλαριά ή Grenache Rouge. Η Μανδηλαριά είναι μια ποικιλία με έντονες τανίνες και γήινο χαρακτήρα, που ταιριάζει τέλεια με το κατσικάκι και τα αρωματικά του γεμίσματα. Αν θέλετε κάτι πιο μαλακό και φρουτώδες, ένα Grenache Rouge από τη Λακωνία θα ισορροπήσει τις γεύσεις.

Μανδηλαριά ή Grenache Rouge. Η Μανδηλαριά είναι μια ποικιλία με έντονες τανίνες και γήινο χαρακτήρα, που ταιριάζει τέλεια με το κατσικάκι και τα αρωματικά του γεμίσματα. Αν θέλετε κάτι πιο μαλακό και φρουτώδες, ένα Grenache Rouge από τη Λακωνία θα ισορροπήσει τις γεύσεις. Τραβηχτή πίτα (χειροποίητη πίτα με τυρί και μέλι): Κυδωνίτσα ή Ασύρτικο Λακωνίας. Η Κυδωνίτσα, μια σπάνια λευκή ποικιλία που καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά στη Λακωνία, έχει αρώματα ώριμων φρούτων και νότες εσπεριδοειδών, που ταιριάζουν υπέροχα με το αλμυρο-γλυκό προφίλ της τραβηχτής πίτας. Για περισσότερη οξύτητα, ένα Ασύρτικο από Λακωνία θα δώσει δροσιά και ένταση.

Κυδωνίτσα ή Ασύρτικο Λακωνίας. Η Κυδωνίτσα, μια σπάνια λευκή ποικιλία που καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά στη Λακωνία, έχει αρώματα ώριμων φρούτων και νότες εσπεριδοειδών, που ταιριάζουν υπέροχα με το αλμυρο-γλυκό προφίλ της τραβηχτής πίτας. Για περισσότερη οξύτητα, ένα Ασύρτικο από Λακωνία θα δώσει δροσιά και ένταση. Δίπλες με πορτοκάλι και κανέλα: Γλυκιά Κυδωνίτσα ή Λιαστό Μοσχάτο Λακωνίας. Η γλυκιά εκδοχή της Κυδωνίτσας είναι εξαιρετική με τις τραγανές δίπλες και το πορτοκάλι τους. Αν θέλετε ένα πιο έντονα αρωματικό pairing, επιλέξτε ένα Λιαστό Μοσχάτο από τη Λακωνία.

Αχαΐα: Το λίκνο της Μαυροδάφνης και του Σιδερίτη

Η Αχαΐα είναι γνωστή για τη Μαυροδάφνη, που χρησιμοποιείται τόσο σε γλυκά όσο και σε ξηρά κρασιά, αλλά και για τον ιδιαίτερο Σιδερίτη, μια λευκή ποικιλία με λεπτή οξύτητα και κομψό χαρακτήρα. Το Πάσχα εδώ συνδυάζει κλασικά εδέσματα με τα δυνατά κρασιά της περιοχής.

Πασχαλινά φαγητά και ιδανικά κρασιά από την Αχαΐα

Μαγειρίτσα με αυγολέμονο & μυρωδικά: Σιδερίτης ή παλαιωμένος Ροδίτης. Η ελαφριά οξύτητα και τα ορυκτά στοιχεία του Σιδερίτη προσθέτουν φρεσκάδα στη μαγειρίτσα. Ένας παλαιωμένος Ροδίτης από την Πάτρα θα δώσει επιπλέον πολυπλοκότητα.

Σιδερίτης ή παλαιωμένος Ροδίτης. Η ελαφριά οξύτητα και τα ορυκτά στοιχεία του Σιδερίτη προσθέτουν φρεσκάδα στη μαγειρίτσα. Ένας παλαιωμένος Ροδίτης από την Πάτρα θα δώσει επιπλέον πολυπλοκότητα. Κόκορας παστιτσάδα με κανέλα & κοκκινοπίπερο: Ξηρή Μαυροδάφνη ή Αγιωργίτικο. Η δομή και η μπαχαρένια αίσθηση μιας ξηρής Μαυροδάφνης Πατρών ταιριάζει ιδανικά με τη σάλτσα της παστιτσάδας. Αν προτιμάτε κάτι πιο στρογγυλό, ένα Αγιωργίτικο από τη Νεμέα θα ισορροπήσει τη γλυκύτητα της κανέλας.

Ξηρή Μαυροδάφνη ή Αγιωργίτικο. Η δομή και η μπαχαρένια αίσθηση μιας ξηρής Μαυροδάφνης Πατρών ταιριάζει ιδανικά με τη σάλτσα της παστιτσάδας. Αν προτιμάτε κάτι πιο στρογγυλό, ένα Αγιωργίτικο από τη Νεμέα θα ισορροπήσει τη γλυκύτητα της κανέλας. Ροδοζάχαρη και καρυδόπιτα: Γλυκιά Μαυροδάφνη ή Λιαστό Μοσχάτο Πατρών. Η γλυκιά Μαυροδάφνη είναι η πιο χαρακτηριστική επιλογή για τα γλυκά της Αχαΐας. Ένα λιαστό Μοσχάτο Πατρών θα δώσει τόνους αποξηραμένων φρούτων και μελιού.

Ηλεία: Φρέσκες γεύσεις και δυνατά κρασιά

Η Ηλεία έχει ένα από τα πιο ευνοϊκά μικροκλίματα για αμπελουργία. Οι ποικιλίες Ροδίτης, Φωκιανό και Αυγουστιάτης είναι οι πιο χαρακτηριστικές, με αρώματα φρούτων και δυνατή επίγευση.

Πασχαλινά φαγητά και ιδανικά κρασιά από την Ηλεία

Γουρουνοπούλα στη σούβλα: Αυγουστιάτης ή Φωκιανό. Ο Αυγουστιάτης, με τις πικάντικες νότες του, είναι ιδανικός για το λιπαρό χοιρινό. Το Φωκιανό, μια σπάνια ποικιλία με έντονα φρουτώδη χαρακτηριστικά, θα προσφέρει μια διαφορετική οπτική στο pairing.

Αυγουστιάτης ή Φωκιανό. Ο Αυγουστιάτης, με τις πικάντικες νότες του, είναι ιδανικός για το λιπαρό χοιρινό. Το Φωκιανό, μια σπάνια ποικιλία με έντονα φρουτώδη χαρακτηριστικά, θα προσφέρει μια διαφορετική οπτική στο pairing. Λαδοκούλουρα με γλυκάνισο: Ροδίτης Ηλείας ή Σιδερίτης. Η ελαφριά οξύτητα του Ροδίτη εξισορροπεί τη λιπαρότητα του λαδιού. Ο Σιδερίτης προσθέτει μια ιδιαίτερη ορυκτή νότα.

Κορινθία: Η καρδιά του Αγιωργίτικου

Η Κορινθία είναι ταυτισμένη με τη Νεμέα, την «πόλη του κρασιού», και την εμβληματική ποικιλία Αγιωργίτικο. Το terroir της Νεμέας δίνει κρασιά με βαθύ κόκκινο χρώμα, πλούσια αρώματα κόκκινων φρούτων και βελούδινες τανίνες, ιδανικά για τα δυνατά πασχαλινά εδέσματα.

Πασχαλινά φαγητά και ιδανικά κρασιά από την Κορινθία

Αρνί στη σούβλα ή στον φούρνο με ρίγανη και σκόρδο: Αγιωργίτικο ή Syrah από την Κορινθία. Ένα παλαιωμένο Αγιωργίτικο από τη Νεμέα ταιριάζει υπέροχα με το αρνί, χάρη στο πλούσιο σώμα του και τις στρογγυλές τανίνες. Αν θέλετε έναν πιο έντονο και πιπεράτο χαρακτήρα, επιλέξτε ένα Syrah από την Κορινθία, που θα δώσει βάθος στο pairing.

Αγιωργίτικο ή Syrah από την Κορινθία. Ένα παλαιωμένο Αγιωργίτικο από τη Νεμέα ταιριάζει υπέροχα με το αρνί, χάρη στο πλούσιο σώμα του και τις στρογγυλές τανίνες. Αν θέλετε έναν πιο έντονο και πιπεράτο χαρακτήρα, επιλέξτε ένα Syrah από την Κορινθία, που θα δώσει βάθος στο pairing. Τυρόπιτα με χειροποίητο φύλλο και τοπικά τυριά: Ροζέ Αγιωργίτικο ή Ροδίτης. Το ροζέ Αγιωργίτικο αναδεικνύει την αλμυρότητα των τυριών και την τραγανότητα του φύλλου. Ένας Ροδίτης από τις πλαγιές της Κορινθίας θα δώσει φρεσκάδα και φρουτώδη αρώματα.

Ροζέ Αγιωργίτικο ή Ροδίτης. Το ροζέ Αγιωργίτικο αναδεικνύει την αλμυρότητα των τυριών και την τραγανότητα του φύλλου. Ένας Ροδίτης από τις πλαγιές της Κορινθίας θα δώσει φρεσκάδα και φρουτώδη αρώματα. Μουστοκούλουρα με κανέλα και γαρύφαλλο: Γλυκό Αγιωργίτικο ή Μαυροδάφνη. Η γλυκιά εκδοχή του Αγιωργίτικου έχει νότες αποξηραμένων φρούτων που δένουν τέλεια με τη γεύση του μούστου. Μια παλαιωμένη γλυκιά Μαυροδάφνη θα προσθέσει βάθος και πολυπλοκότητα.

Αργολίδα: Η παράδοση της θάλασσας και των αρωμάτων

Η Αργολίδα συνδυάζει τη θάλασσα με τον εύφορο κάμπο. Τα αμπέλια της περιοχής δίνουν κυρίως λευκές ποικιλίες όπως ο Ροδίτης, το Σαββατιανό, αλλά και το ξεχωριστό Μοσχάτο Αμβούργου. Το Πάσχα εδώ έχει θαλασσινές και παραδοσιακές γεύσεις, με πιάτα που απαιτούν φρεσκάδα και αρωματικά κρασιά.

Πασχαλινά φαγητά και ιδανικά κρασιά από την Αργολίδα

Ψητή τσιπούρα ή λαυράκι με λαδολέμονο: Ροδίτης ή Σαββατιανό Αργολίδας. Ο Ροδίτης με τη φρεσκάδα του είναι ιδανικός για το λαδολέμονο και τη λιπαρότητα του ψαριού. Ένα Σαββατιανό από την Αργολίδα θα προσφέρει απαλές νότες αμυγδάλου και εσπεριδοειδών.

Ροδίτης ή Σαββατιανό Αργολίδας. Ο Ροδίτης με τη φρεσκάδα του είναι ιδανικός για το λαδολέμονο και τη λιπαρότητα του ψαριού. Ένα Σαββατιανό από την Αργολίδα θα προσφέρει απαλές νότες αμυγδάλου και εσπεριδοειδών. Αρνίσια παϊδάκια στα κάρβουνα με αρωματικά βότανα: Cabernet Sauvignon ή Μοσχάτο Αμβούργου ερυθρό. Ένα Cabernet Sauvignon από την Αργολίδα θα δώσει στιβαρότητα και ένταση στις καπνιστές νότες των παϊδακίων. Για κάτι πιο φρουτώδες και ανάλαφρο, ένα ερυθρό Μοσχάτο Αμβούργου προσθέτει φρέσκες νότες κόκκινων φρούτων.

Cabernet Sauvignon ή Μοσχάτο Αμβούργου ερυθρό. Ένα Cabernet Sauvignon από την Αργολίδα θα δώσει στιβαρότητα και ένταση στις καπνιστές νότες των παϊδακίων. Για κάτι πιο φρουτώδες και ανάλαφρο, ένα ερυθρό Μοσχάτο Αμβούργου προσθέτει φρέσκες νότες κόκκινων φρούτων. Πορτοκαλόπιτα με σιρόπι και αμύγδαλο: Γλυκό Μοσχάτο ή Λιαστό Σαββατιανό. Το Γλυκό Μοσχάτο από την Αργολίδα είναι το απόλυτο pairing για την πορτοκαλόπιτα, χάρη στα αρώματα εσπεριδοειδών και το ισορροπημένο γλυκό προφίλ του. Ένα Λιαστό Σαββατιανό θα προσθέσει ακόμα πιο μελένιες και ξηροκαρπάτες νότες καθώς και τα μαρμελαδιασμένα αρώματα από εσπεριδοειδή θα αναδείξουν την γεύση του γλυκού μας.

ΓΙΟΡΤΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ: ΜΕ ΓΕΥΣΕΙΣ, ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ

Το πασχαλινό τραπέζι στην Πελοπόννησο δεν είναι απλώς μια υπόθεση γεύσης - είναι μια εμπειρία που περνά μέσα από την καρδιά, την παράδοση και τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Από την πρώτη γουλιά κρασί μέχρι την τελευταία μπουκιά, κάθε συνδυασμός αφηγείται μια ιστορία: για τη γη, για τις μνήμες, για τη ζεστασιά της οικογένειας γύρω από το τραπέζι. Το μήνυμα είναι απλό και αληθινό: δοκιμάστε, πειραματιστείτε, απολαύστε! Το κρασί είναι απόλαυση, και η απόλαυση είναι κάτι βαθιά προσωπικό. Δεν υπάρχουν κανόνες – μόνο στιγμές. Δημιουργήστε τα δικά σας pairings, δώστε το δικό σας χρώμα στο πασχαλινό σας τραπέζι, και γίνετε οι sommelier του εαυτού σας.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online, Περιοδικό "Περισκόπιο"