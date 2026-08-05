Είδαν το τυράκι αλλά όχι τη φάκα

Οι πάντες φαίνεται πως κρατούν στάση αναμονής για τα περιβόητα «σπιτάκια ανακύκλωσης». Περιμένουν να δουν σε ποιο συμπέρασμα θα καταλήξει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αν θα ασκήσει διώξεις, ποιους θα αφορά, και ανάλογα θα κινηθούν. Σε πρώτη φάση όλοι είναι στο «δεν ήξερα» και «όλα είχαν ελεγχθεί και εγκριθεί, οπότε τι να κάνουμε ρε παιδιά και πού να ξέρουμε εμείς». Δεν χρειάζεται να τονίσουμε πως, αν επιβεβαιωθούν αυτά που διαρρέονται στον τύπο για υπερκοστολογήσεις και άλλα στη φάση της διαχείρισης, θα κληθούν πολλοί αρμοδίως να αποδείξουν αν ήξεραν, τι ήξεραν και το σημαντικότερο γιατί δεν ήξεραν.

Έχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι πολλοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες κάνουν καριέρα με το «δεν ήξερα», ακόμα και όταν αυτό αφορά μια βασική τους αρμοδιότητα. Όταν δεν ξέρεις, οφείλεις να μάθεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ανακύκλωση αφορά μία από τις πιο βασικές και παλιές αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών, αυτή της αποκομιδής των σκουπιδιών. Όταν αποφασίσεις να εκχωρήσεις έμμεσα ή άμεσα μια τόσο βασική σου αρμοδιότητα σε μια εταιρεία ή σε ένα σχήμα, οφείλεις να ξέρεις τα πάντα, ελέγχοντας όλες τις πτυχές του ζητήματος εξονυχιστικά.

Δεν υπάρχει το «κάποιος μου είπε και κάποιος άλλος με διαβεβαίωσε ότι όλα είναι νόμιμα και εγώ προχώρησα στη συνεργασία». Αυτά δεν αντέχουν σε έλεγχο και είναι βέβαιο ότι κάποιοι θα περάσουν άσχημες ώρες αν κληθούν να καταθέσουν αρμοδίως. Να το πούμε ευθέως, αν οι φήμες που διακινούνται επιβεβαιωθούν, θα κληθούν όλοι όσοι έχουν εμπλακεί με την υπόθεση να απολογηθούν. Το αν βρεθούν και κατηγορούμενοι θα εξαρτηθεί προφανώς από το πόσο πειστικές είναι οι απαντήσεις τους και από το αν αποδείξουν ότι και αυτοί έπεσαν θύματα απάτης αν βεβαίως απαγγελθεί κατηγορία σε κεντρικό επίπεδο.

Το πολιτικό πρόβλημα στη διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι υπαρκτό και αυταπόδεικτο. Ο συγκεκριμένος τρόπος ανακύκλωσης είναι προβληματικός, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για υπερκοστολόγηση. Όπως έχουμε επισημάνει, δεν μπορείς να αντικαταστήσεις τη δική σου ανακύκλωση με κάτι άλλο, το οποίο οδηγεί σε νέες θέσεις εργασίας για ρακοσυλλέκτες. Το πολιτικό ζήτημα και η ευθύνη είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο. Οι περισσότερες δημοτικές αρχές είναι προφανές ότι είδαν το τυράκι αλλά όχι τη φάκα, και αυτό από μόνο του αρκεί για να καταδειχθεί το λάθος αλλά και η ευθύνη.

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