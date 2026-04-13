Εύβοια: Στο νοσοκομείο κορίτσι 1,5 έτους που ήπιε πετρέλαιο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρα του Πάσχα στην Εύβοια, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 1,5 έτους μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, έπειτα από κατάποση πετρελαίου.

Το περιστατικό συνέβη τη στιγμή που το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του. Η οικογένεια είχε μεταβεί από την Αθήνα στην περιοχή για τις ημέρες των εορτών.

Οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα για ανάλογα περιστατικά. Κατάφεραν μάλιστα να απομακρύνουν μικρή ποσότητα πετρελαίου από τον οργανισμό του παιδιού, πριν αυτό διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθεί στη συνέχεια σε νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν και οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έλαβαν κατάθεση από τον πατέρα, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου, και στη συνέχεια τον άφησαν ελεύθερο. Όπως φέρεται να δήλωσε, το παιδί έβαλε στο στόμα του ένα μπουκάλι που περιείχε πετρέλαιο, το οποίο ωστόσο έφερε διαφορετική εξωτερική ένδειξη. Η μητέρα συνόδευσε το παιδί με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

