Καιρός: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές από την Τρίτη (βίντεο)

Με καλές καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας επικρατεί ηλιοφάνεια με κάποιες παροδικές νεφώσεις.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα με 25 και 26 βαθμούς.

Ωστόσο, την εμφάνισή του αναμένεται να κάνει ένα κύμα αφρικανικής σκόνης, η οποία θα κορυφωθεί την Τρίτη. Συγκεκριμένα, αυξημένα επίπεδα σκόνης θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας, ενώ θα σημειωθούν και κάποιες ασθενείς βροχές με αποτέλεσμα να προκληθούν λασποβροχές.

Μετά την Τετάρτη, η ατμόσφαιρα θα αρχίσει σταδιακά να καθαρίζει, ωστόσο, ο καιρός θα παραμείνει άστατος με κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές και νεφώσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις για επικίνδυνα φαινόμενα.

Περισσότερα στο www.ertnews.gr