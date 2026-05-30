Κοινή δήλωση Παναγιωτοπούλου και Κατρίτση: “Συνένοχοι στον ευτελισμό του Δ.Σ. Τριφυλίας δεν θα γίνουμε»

«Συμμέτοχοι στον τραγέλαφο Λεβεντάκη με τον προϋπολογισμό και συνένοχοι στον ευτελισμό του Δ.Σ. Τριφυλίας δεν θα γίνουμε», τονίζουν σε κοινή τους δήλωση οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων «Τριφυλία Πρωταγωνίστρια» Χάιδω Παναγιωτοπούλου και «Τριφυλία Ενωμένοι» Άκης Κατρίτσης, με αφορμή την χθεσινή μεσημεριανή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τον προϋπολογισμό του 2026.

Αναλυτικά τονίζουν: «Ανικανότητα ή σκοπιμότητα της διοίκησης Λεβεντάκη που συγκάλεσε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση για ψήφιση τoν προϋπολογισμό του 2026 στις 3:00 μ.μ., την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου που είναι η καταληκτική ημερομηνία της παράτασης ισχύος του περυσινού προϋπολογισμού;

Ό,τι από τα δυο κι αν συμβαίνει, αναδεικνύει τη στρεβλή διοίκηση Λεβεντάκη στο Δήμο Τριφυλίας.

Εάν συμβαίνουν και τα δυο, τότε δεν αναδεικνύεται μόνον η στρεβλή διοίκηση αλλά και η διάλυση του Δήμου από τον κ. Λεβεντάκη.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου έπρεπε να είχε ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το αργότερο έως τα μέσα Νοεμβρίου 2025 και να έχει εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση έως τέλη Δεκεμβρίου 2025 προκειμένου η έναρξη ισχύος του να γίνει από 1 Ιανουαρίου 2026.

Για ακόμα μία φορά η διοίκηση Λεβεντάκη εισήγαγε τον προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρα από τις κανονικές προθεσμίες, με έξι – επτά μήνες καθυστέρηση και μάλιστα φέτος εκτάκτως με πρόσκληση το πρωί για συνεδρίαση το μεσημέρι την τελευταία μέρα λήξης της παράτασης που είχε δοθεί.

Αυτή είναι σοβαρή διοίκηση;

Αυτή είναι συνετή διοίκηση;

Αυτή είναι διάφανη διοίκηση;

Αυτή είναι χρηστή διοίκηση;

Ο προϋπολογισμός είναι ο καθρέφτης του Δήμου.

Τι φαίνεται στον καθρέφτη;

Ελλειμματικό σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο δεν υπερβαίνει το (εκτιμώμενο) ύψος των χρηματικών διαθεσίμων της 31ης.12.2025, λέει η Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Πόσα είναι τα χρηματικά διαθέσιμα;

Πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Είχε ο Δήμος Τριφυλίας, πραγματικά, πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ, να κάθονται, να κοιμούνται;

Δεν είναι ντροπή αυτό;

Είχε τόσα εκατομμύρια ευρώ και δεν είχε λάμπες για να αντικαταστήσουν τις καμένες στον δημοτικό φωτισμό; Να φτιάξουν τους αγροτικούς δρόμους; Να ρίξουν λίγη πίσσα ή τσιμέντο για να κλείσουν τις λακκούβες; Να πάρουν κάδους απορριμμάτων; Να δώσουν στα σχολεία για πετρέλαιο και υλικοτεχνική υποδομή; Να φτιάξουν μελέτες για έργα; Να κάνουν χίλιες δύο παρεμβάσεις σε πόλεις και χωριά;

Μόνο ως κακόγουστο αστείο εκλαμβάνεται η ύπαρξη πραγματικών χρηματικών διαθεσίμων πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ.

Η πλάκα όμως έχει και τα όριά της.

Γεγονός είναι ότι η κυβέρνηση με κάτι τέτοιες διατάξεις τους δίνει το περιθώριο για να μην βάλουν «λουκέτο» στο Δήμο, δίχως να κρίνονται και αξιολογούνται επί της ουσίας οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας, της ενότητας, της καθολικότητας και της ακρίβειας.

Όπως δεν κρίνεται και αξιολογείται επί της ουσίας τυχόν υπερεκτίμηση εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν και οδηγεί στη μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.

Ο Δήμος Τριφυλίας είναι ο τελευταίος Δήμος που ψηφίζει τον προϋπολογισμό του 2026 σε έκτακτη συνεδρίαση την τελευταία μέρα λήξης της παράτασης που δόθηκε.

Ο Δήμος Τριφυλίας με την επτάχρονη διοίκηση Λεβεντάκη έχει καταστεί από τους πρώτους σε ακυρώσεις διαγωνισμών και έργων, σε απευθείας αναθέσεις, σε αδιαφάνεια, σε κακοδιοίκηση, σε αγωγές εργολάβων και προμηθευτών και τελευταίος σε μελέτες.

Δεν διεκδικεί όσα πρέπει και δεν παίρνει όσα δικαιούται.

Στο Δήμο Τριφυλίας έχει καταργηθεί στην πράξη η Δημοκρατία και η διαβούλευση.

Είναι άγνωστες έννοιες στη διοίκηση Λεβεντάκη ο δημοκρατικός προγραμματισμός και ο συμμετοχικός προϋπολογισμός.

Δεν συζητούν, δεν ακούν, δεν διαβουλεύονται. Δεν διεκδικούν, δεν απαιτούν, δεν κερδίζουν. Παρά μόνον εκλιπαρούν για ελάχιστα, για ψίχουλα, για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια του λαού…

Εμείς όμως συναισθανόμενοι την ευθύνη στους συμπολίτες μας και με σεβασμό στο θεσμό που υπηρετούμε, συμμέτοχοι στον τραγέλαφο Λεβεντάκη με τον προϋπολογισμό και συνένοχοι στον ευτελισμό του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας δεν θα γίνουμε…

Γι’ αυτό αποχωρήσαμε από την έκτακτη συνεδρίαση – παρωδία για τον προϋπολογισμό του 2026 και αφήνουμε στην κρίση του λαού τη διοίκηση Λεβεντάκη…».