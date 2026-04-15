Κεφαλονιά: Φως στα αίτια του θανάτου της 19χρονης θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση (βίντεο)

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης από την Κεφαλονιά, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία του Αργοστόλι.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης ναρκωτικών ουσιών πριν την κατάρρευσή της, ενώ τρεις νεαροί που ήταν μαζί της τη μοιραία νύχτα έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο καθώς την εγκατέλειψαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Φως στα αίτια του θανάτου της αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση καθώς εξαρχής είχε γίνει γνωστό ότι στο σώμα της νεαρής δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 19χρονη φέρεται να είχε μεταβεί σε δωμάτιο ξενοδοχείου, κοντά στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι όπου εκτιμάται ότι, μαζί με την παρέα της, έκανε έκανε χρήση κοκαΐνης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ίδια είχε ζητήσει επιπλέον ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, η οποία φέρεται να της παραδόθηκε στο δωμάτιο. Λίγη ώρα αργότερα, η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της. Οι τρεις νεαροί που βρίσκονταν μαζί της –ένας 26χρονος και δύο 23χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν – φέρονται να τη μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία, όπου και την εγκατέλειψαν.

Η άτυχη κοπέλα εντοπίστηκε λίγη ώρα μετά από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Μάλιστα, στο βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι αστυνομικοί, φαίνεται ο ένας από τους τρεις νεαρούς να μεταφέρει τη 19χρονη, ενώ οι άλλοι δύο ακολουθούν.

Σε βάρος των τριών νεαρών που βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών Αρχών σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής τους σε διακίνηση ναρκωτικών, καθώς ένας εξ αυτών είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για σχετική υπόθεση.

Όπως έχει γίνει γνωστό θα πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον έρευνα στα σπίτια των τριών συλληφθέντων και φυσικά θα υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι και αυτοί είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης, κάτι το οποίο φαίνεται πλέον και το επικρατέστερο σενάριο ότι είχε κάνει και η 19χρονη και ενδεχομένως ο θάνατός της να προήλθε από αυτό.

