Πύργος: Δίχρονο παιδί ήπιε χλωρίνη και ο παππούς το πήρε από το νοσοκομείο

Ένας αλλοδαπός άνδρας συνελήφθη στον Πύργο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το απόγευμα, της περασμένης Τετάρτης, ενώ ο κατηγορούμενος είχε προσωρινά την εποπτεία του δίχρονου εγγονιού του, ο τελευταίος προέβη σε κατάποση χλωρίνης.

Στην συνέχεια, ο ανήλικος διακομίστηκε αρχικά στο πολυιατρείο των Λεχαινών και κατόπιν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Πύργου για νοσηλεία.

Έπειτα από λίγες ώρες ο κατηγορούμενος πήρε, σύμφωνα με την Αστυνομία, από την παιδιατρική του νοσοκομείου τον εγγονό του και αποχώρησε, παρά τις οδηγίες των γιατρών για παραμονή του ανήλικου στο νοσοκομείο, καθώς υφίστατο κίνδυνος να υποστεί χημική πνευμονία, με αποτέλεσμα να τεθεί η υγεία του παιδιού σε κίνδυνο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ