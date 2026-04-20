Αντιμέτωπος με κακουργήματα ο ανήλικος Σουδανός οδηγός που χτύπησε την 16χρονη στην Λιοσίων (βίντεο)

Αντιμέτωποι με κακουργηματικού βαθμού κατηγορίες παραπέμπονται στην ανακρίτρια Ανηλίκων, ο 16χρονος Σουδανός οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε, πολύ βαριά χτυπημένη, την 16χρονη στην οδό Λιοσίων και ο συνεπιβάτης του δικύκλου.

Κατηγορούμενοι για πλημμελήματα στην δικογραφία, είναι η 20χρονη ιδιοκτήτρια του οχήματος, καθώς και ο συνομήλικός της, που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής.

Ο 16χρονος οδηγός, προερχόμενος από το Σουδάν, κατηγορείται για κακουργήματα που αφορούν:

1. Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη, σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

2. Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

Σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής η δίωξη αφορά ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα:

1. Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

2. Πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο.

Οι δύο 20χρονοι διώκονται για τρία πλημμελήματα, που αφορούν υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις αρχές.

Ο ανήλικος οδηγός της μηχανής οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών και πρόκειται να ζητήσει από την ανακρίτρια προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Στην δικαστική λειτουργό θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν ήδη λάβει προθεσμία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ