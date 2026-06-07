Οδική παιδεία για όλους: Οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος

Ένα τροχαίο μπορεί να συμβεί σε όλους μας μια σύγκρουση, μια απρόσεκτη στιγμή. Σημασία έχει να ξέρει κανείς πώς να προστατεύσει τον εαυτό του και τους γύρω του.

Ας δούμε τα βασικά βήματα.

1️. Σύγκρουση Μόνο υλικές ζημιές (χωρίς τραυματισμούς).

• Ο οδηγός ανάβει τα αλάρμ και τοποθετεί το τρίγωνο για να ειδοποιήσει τους υπόλοιπους οδηγούς.

• Φωτογραφίζει τη σκηνή, τις ζημιές και την αρχική θέση των οχημάτων. Οι φωτογραφίες βοηθούν στην εκτίμηση υπαιτιότητας και ζημιών.

• Μετακινεί τα οχήματα μόνο αν είναι ασφαλές, ώστε να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία.

• Ανταλλάσσει στοιχεία με τους εμπλεκόμενους, άδεια οδήγησης, ασφαλιστήριο και τηλέφωνα.

• Ενημερώνει την ασφαλιστική εταιρεία και την τροχαία, αν χρειάζεται.

• Αν υπάρχει διαφωνία για το ποιος φταίει, καλέστε αμέσως την Τροχαία.

Οι περισσότερες ασφαλιστικές έχουν υπηρεσία , Φροντίδας Ατυχήματος που έρχεται επιτόπου για φωτογράφιση και καταγραφή του συμβάντος.

• Αν συμφωνείτεμε τον άλλον οδηγό για το τι συνέβη, μπορείτε να συμπληρώσετε επί τόπου τη Φιλική Δήλωση Ατυχήματος, που απλοποιεί τη διαδικασία αποζημίωσης.

• Σε περίπτωση μόνον υλικών ζημιών . Ο ιδιοκτήτης του πράγματος που υπέστη ζημιά δεν βρίσκεται εκεί τη στιγμή του συμβάντος (π.χ. χτυπάς ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο και ο ιδιοκτήτης του λείπει). Έχεις υποχρέωση μέσα σε 24 ώρες από το περιστατικό να ενημερώσεις τον ζημιωθέντα για το τι έγινε. Πρέπει να του δώσεις στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία του οχήματός σου, περιγραφή του συμβάντος, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση. Είτε να τον βρεις και να τον ενημερώσεις απευθείας (τηλεφωνικά, γραπτώς, αφήνοντας σημείωμα κ.λπ.), ή μέσω του πλησιέστερου Αστυνομικού Τμήματος .

2️ . Σύγκρουση Απλός τραυματισμός (χωρίς κίνδυνο ζωής).

• Ο οδηγός σταματά αμέσως και ασφαλίζει τον χώρο.

• Παρέχει πρώτες βοήθειες αν μπορεί και χρειάζεται.

• Καλεί την τροχαία (100) και το ΕΚΑΒ (166) για ιατρική βοήθεια.

• Δεν μετακινεί τα οχήματα πριν φωτογραφίσει τη σκηνή.

• Καταγράφει στοιχεία των εμπλεκόμενων και των μαρτύρων.

3️ .Σοβαρός τραυματισμός ή κίνδυνος ζωής .

• Καλείται άμεσα το ΕΚΑΒ (166) και η τροχαία (100).

• Δεν μετακινούνται ούτε τα οχήματα ούτε οι τραυματίες, εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

• Σημαίνεται ο χώρος και όλοι παραμένουν σε απόσταση.

4. Διαρροή υγρών / Κίνδυνος πυρκαγιάς .

• Αν εντοπιστούν υγρά καυσίμων, λάδια ή ψυκτικό, ή υπάρχει μυρωδιά βενζίνης ή καπνός, όλοι απομακρύνονται σε απόσταση 15–20 μέτρων.

• Ο κινητήρας σβήνει και, αν είναι ασφαλές, αποσυνδέεται ο αρνητικός πόλος της μπαταρίας.

• Δεν προσπαθεί κανείς να μαζέψει τα υγρά ή να χρησιμοποιήσει χαρτιά ή ρούχα.

• Χρησιμοποιείται πυροσβεστήρας μόνο για αρχική μικρή φωτιά.

• Καλούνται Πυροσβεστική (199), ΕΚΑΒ (166) και Τροχαία (100).

• Τοποθετείται τρίγωνο μακριά (50–100 μ.) και απαγορεύεται η κυκλοφορία κοντά.

4. Έχουμε τώρα το αυτοκίνητο μας παρκαρισμένο σε ένα χώρο πάρκινγκ τι ισχύει; Σε περίπτωση σύγκρουσης .

1️. Όταν είναι Ιδιωτικό πάρκινγκ με φύλαξη δηλ πληρώνεις για να παρκάρεις.

Αν γίνει ζημιά στο αυτοκίνητό όσο είναι σταθμευμένο και το πάρκινγκ είναι ιδιωτικό με φύλαξη , ζητάτε το βίντεο και κάνουμε αναφορά , ο ιδιόκτητης του parking έχει την ευθύνη φύλαξης και μας αποζημιώνει.

2️. Όταν είναι Δωρεάν το πάρκινγκ (π.χ. σούπερ μάρκετ, εμπορικό κέντρο κλπ ).

Εκεί δεν θεωρείται ότι το φυλάνε, άρα ο καθένας είναι υπεύθυνος για το δικό του όχημα. Αν σε τρακάρουν και δεν βρεθεί ο υπαίτιος, η ζημιά είναι δική σου, εκτός αν έχεις μικτή ασφάλιση που σε καλύπτει.

5. Ας δούμε τώρα την περίπτωση το άλλο όχημα να είναι ανασφάλιστο

• Καλούμε αμέσως την Τροχαία.

• Ενημερώνουμε την ασφαλιστική εταιρεία , για να μας καθοδηγήσει.

• Ελέγχουμε εάν το συμβόλαιό μας περιλαμβάνει την κάλυψη υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα.

6. Εάν το άλλο όχημα εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος .

• Καλέστε αμέσως την Τροχαία.

• Δηλώνουμε το συμβάν και καταθέτουμε μήνυση εγκατάλειψης εναντίον του άλλου οδηγού για να τον αναζητήσουν. Έτσι θα μάθουμε τα στοιχεία του υπαίτιου οδηγού, που θα αναγκαστεί να δηλώσει το συμβάν στην ασφαλιστική του εταιρεία.

?️ 7. Τι να κάνετε αν χτυπήσετε ζώο στον δρόμο .

Τα ατυχήματα με ζώα στον δρόμο είναι πιο συχνά από ό,τι νομίζουμε. Η οδήγηση πρέπει να είναι πάντα προσεκτική, αλλά αν τύχει να συμβεί το απρόοπτο, δείτε πώς να αντιδράσετε σωστά,

* Έλεγχος πρώτα στον εαυτό σας και στους επιβαίνοντες.

Βεβαιωθείτε ότι όλοι είναι καλά πριν βγείτε από το όχημα.

* Ασφάλεια στο σημείο του ατυχήματος.

Βγείτε με προσοχή και τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε ασφαλή απόσταση.

* Έλεγχος του ζώου .

Αν είναι τραυματισμένο, καλέστε τον δήμο ή την αστυνομία, ώστε να του παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα.

* Ενημέρωση αρχών και ασφαλιστικής .

Καλέστε την τροχαία και την ασφαλιστική εταιρεία σας για να καταγράψουν το περιστατικό.

* Τεκμηρίωση .

Φωτογραφίστε τον τόπο του ατυχήματος και το ζώο για αποδείξεις.

Ποιος φέρει την ευθύνη ; • Αν το ζώο είχε ιδιοκτήτη, εκείνος καλύπτει τη ζημιά. • Αν ήταν αδέσποτο, υπεύθυνος είναι ο δήμος ή η περιφέρεια. Η ασφαλιστική μπορεί να κινηθεί νομικά. • Σε αυτοκινητόδρομους, υπεύθυνη είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο. Οι διαδικασίες μπορεί να φαίνονται περίπλοκες, γι’ αυτό η σωστή ενημέρωση και η συγκέντρωση αποδείξεων είναι απαραίτητες.

Τέλος , Η ψυχραιμία, οι φωτογραφίες, η καταγραφή στοιχείων και η σωστή επικοινωνία με τις αρχές και με τούς εμπλεκόμενους είναι σημαντικό αποτύπωμα .

(Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης: Τροχαία 100, ΕΚΑΒ 166, Πυροσβεστική 199).