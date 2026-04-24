Λάρισα: Μάνα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε προχωρημένη σήψη – Όλα τα στοιχεία

Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει από το βράδυ της Πέμπτης το κέντρο της Λάρισας, καθώς δύο γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές μέσα στο ίδιο τους το διαμέρισμα. Πρόκειται για μία 90χρονη μητέρα και την 66χρονη κόρη της.

Το μακάβριο εύρημα ήρθε στο φως γύρω στις 7:00 μ.μ. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, έντρομοι συγγενείς ειδοποίησαν την Άμεση Δράση, αναζητώντας τις δύο γυναίκες. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο ήρθαν αντιμέτωποι με έντονη δυσοσμία, καθώς οι σοροί βρίσκονταν ήδη σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που, σύμφωνα και πάλι με το larissanet.gr, μαρτυρά πως ο θάνατος είχε επέλθει αρκετές ημέρες πριν.

Βάσει των πρώτων ενδείξεων που επικαλούνται τοπικά μέσα της περιοχής, ο χώρος δεν φέρει ίχνη παραβίασης ή εγκληματικής ενέργειας. Το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας έχει ήδη αναλάβει την προανάκριση, ενώ διατάχθηκε νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του διπλού θανάτου.