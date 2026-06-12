Πόσες ρυπογόνες επιχειρήσεις μπορεί να αντέξει;

Κλίμα οργής και απογοήτευσης υπήρχε στην ειδική – ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας, κατά της εγκατάστασης μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, γιατί επιχειρείται να φορτώσουν στην περιοχή μια ακόμα ρυπογόνα επιχείρηση. Γιατί παρά την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα πυρηνελαιουργεία και τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν οι κάτοικοι της περιοχής – όχι μόνο του Μελιγαλά – για 5 τουλάχιστον 5 μήνες, αυτοί που αποφασίζουν για τον τόπο τους, χωρίς να τους λογαριάζουν, δεν πτοούνται, δεν συγκινούνται. Πάνε να τους φορτώσουν μια ακόμα επιχείρηση, που προκαλεί ρύπανση.

Νιώθουν ότι θέλουν – και αυτοί οι λίγοι που έχουν μείνει - να τους διώξουν από τον τόπο τους. Δεν πτοούνται από την εγκατάλειψη και την ερήμωση των χωριών. Λες και θέλουν να τους διώξουν όλους.

Ο κόσμος της περιοχής είναι αγανακτισμένος, γιατί δεν τον λογαριάζουν και τον κοροϊδεύουν και από πάνω. Γιατί αυτοί που αποφασίζουν, καλούν το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας και την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου να γνωμοδοτήσουν για την υποψήφια επένδυση. Οταν, όμως, οι γνωμοδοτήσεις είναι αρνητικές, τις αγνοούν, τις πετούν στα καλάθια των αχρήστων.

Νιώθουν ότι τους κοροϊδεύουν, ότι άλλοι αποφασίζουν γι’ αυτούς και τις ζωές τους, χωρίς αυτούς, χωρίς να λογαριάζουν τις ζωές τους.

Και αν οι “λογικοί” και οι “νοικοκυραίοι” τους αντιτάξουν ότι οι επιχειρήσεις οι ρυπογόνες πρέπει να χωροθετηθούν και να εγκατασταθούν σε ΒΙΠΕ, σε οργανωμένους χώρους, πάλι νιώθουν να τους κοροϊδεύουν. Γιατί τόσο οργανωμένος χώρος η ΒΙΠΕ Μελιγαλά που δεν έχει βιολογικό καθαρισμό. Και τα λύματα έχουν αποδέκτες γειτονικά ρέματα, που καταλήγουν στη Μαυροζούμαινα και στον Πάμισο.

Και νιώθουν να τους κοροϊδεύουν, γιατί και μια ακόμα ρυπογόνα δράση, τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων – δεν τη λέω σκουπιδοεργοστάσιο -, που αφορά όλη τη Μεσσηνία και μέρος της Αρκαδίας, στην περιοχή τους τη “φύτεψαν”. Εκτός ΒΙΠΕ.

Στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο δικαιώθηκαν αυτοί που είπαν “ξανά στο ίδιο έργο θεατές” και “Οιχαλία – χαβούζα της Μεσσηνίας και όχι μόνο”.

Πόσες ρυπογόνες επιχειρήσεις μπορεί να αντέξει ο Δήμος Οιχαλίας;