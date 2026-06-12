Παρέμβαση Γιαννόπουλου για το τρένο στη Μεσσηνία

«Όχι μισές λύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο Μεσσηνίας. Διεκδικούμε την επέκταση της γραμμής μέχρι την Κυπαρισσία» τονίζει σε ανοιχτή επίστολή παρέμβαση του ο δικηγόρος Ηλίας Γιαννόπουλος, την οποία απευθύνει προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τη διοίκηση ΟΣΕ / Hellenic Train, την Περιφέρεια Πελοποννήσου τους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας και τα μέσα ενημέρωσης.

Αναλυτικά σε αυτή αναφέρει: «Με ικανοποίηση παρακολουθούμε τις τελευταίες προσπάθειες και τις συζητήσεις για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Καλαμάτα – Μεσσήνη – Διαβολίτσι.

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που μπορεί να δώσει ανάσα στις μετακινήσεις της περιοχής. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή θα παραμείνει ημίμετρη αν δεν συμπεριλάβει την Κυπαρισσία.

Το τρένο στη Μεσσηνία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα αποσπασματικό, τοπικό μέσο, αλλά ως ο κεντρικός αναπτυξιακός και περιβαλλοντικός άξονας του νομού. Η επέκταση της λειτουργίας της γραμμής μέχρι την Κυπαρισσία είναι επιβεβλημένη για τους εξής κρίσιμους λόγους:

Σύνδεση των μεγάλων αστικών κέντρων: Ενοποιεί συγκοινωνιακά τη διοικητική πρωτεύουσα (Καλαμάτα) με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μεσσηνίας και έδρα του Δήμου Τριφυλίας (Κυπαρισσία).

Εξυπηρέτηση χιλιάδων πολιτών: Διασφαλίζει την καθημερινή, ασφαλή και οικονομική μετακίνηση μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων και αγροτών από τη δυτική Μεσσηνία προς το κέντρο.

Τουριστική αναβάθμιση: Συνδέει το αεροδρόμιο Καλαμάτας και το λιμάνι με το αναπτυσσόμενο παραλιακό μέτωπο της Τριφυλίας, δημιουργώντας συνθήκες βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Προστασία του περιβάλλοντος: Μειώνει το κυκλοφοριακό φόρτο και τις εκπομπές ρύπων στο οδικό δίκτυο, ευθυγραμμίζοντας την περιοχή με τις ευρωπαϊκές πράσινες πολιτικές.

Ασφάλεια στις μετακινήσεις: Ο δρόμος από Τσακώνα προς Καλό Νερό γνωρίζουμε όλες και όλοι τι κινδύνους εγκυμονεί καθημερινά. Μέχρι την πολυπόθητη ολοκλήρωσή του η επαναλειτουργία του τρένου παρέχει εγγυήσεις ασφαλούς μεταφοράς και μετακινήσεις των πολιτών.

Το δίκτυο και οι υποδομές υπάρχουν. Αυτό που απαιτείται είναι η πολιτική βούληση, ο σωστός συντονισμός και η διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία ολόκληρου του άξονα Καλαμάτα - Κυπαρισσία. Επίσης μήπως επιτέλους έφτασε η ώρα για την προέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής προς Φιλιατρά και Γαργαλιάνους;

Καλούμε το Υπουργείο Υποδομών, τους σιδηροδρομικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών να μην περιοριστούν σε μια αποσπασματική λύση.

Ζητάμε τον άμεσο σχεδιασμό και την ένταξη της γραμμής προς Κυπαρισσία στο πλάνο της τρέχουσας επανεκκίνησης. Η Μεσσηνία χρειάζεται ένα σύγχρονο, ενιαίο και λειτουργικό τρένο από άκρη σε άκρη».