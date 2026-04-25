Τι λένε τα ζώδια σήμερα (25/4)

Κριός

Το τετράγωνο του Ηλιου από τον 2ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 11ο οίκο σου, θα φέρει πιέσεις που μπορεί να μην αντέξεις από ανθρώπους που διαθέτουν δύναμη και εξουσία. Επειδή θα σου παρουσιαστούν οι ευκαιρίες για οικονομική ενίσχυση, ίσως είναι από τις ελάχιστες φορές που η δράση σου θα πρέπει να είναι περισσότερο ελεγχόμενη. Είναι εύκολο να θυμώσεις, όμως η ουσία δεν είναι ο ανταγωνισμός αλλά η μεταμόρφωση κυρίως όταν πρόκειται για ανθρώπους του φιλικού και κοινωνικού σου περιβάλλοντος.

Ταύρος

Με το τετράγωνο του Ηλιου από τον 1ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 10ο οίκο σου, ενδέχεται να δεχτείς πιέσεις από τον/ην εργοδότη/τριά σου στην προσπάθειά του/ης να σε χειραγωγήσει για να σε φέρει στα μέτρα και τα σταθμά τα δικά του/ης και κυρίως για να τεστάρει τις αντοχές σου. Η ανάγκη για έλεγχο στις ανάγκες σου μπορεί να σε κάνει αυστηρό/ή σε συζητήσεις. Αν νιώσεις πως αμφισβητούν την ηθική σου, θα θελήσεις να αποδείξεις την ανωτερότητά σου. Το τετράγωνο αυτό σου ζητά να διαλύσεις παλιά νοητικά στερεότυπα.

Δίδυμοι

Ολοκληρώνεται το τετράγωνο του Ηλιου από τον 12ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 9ο οίκο σου και είναι πιθανό να δεχτείς ισχυρές πιέσεις εξαιτίας μια νομικής υπόθεσης που σε ταλαιπωρεί ή για ένα ταξίδι στο εξωτερικό και σε αυτό το κομμάτι να αποκτήσεις νέες φοβίες για πράγματα που πρέπει να γίνουν χωρίς να έχεις την διάθεση και την αντοχή να τα διαχειριστείς. Μπορεί να νιώσεις ότι κάποιος έχει υπερβεί τα όριά σου ή σε χειρίζεται υπογείως. Είναι καλή στιγμή να κοιτάξεις κατάματα τους φόβους σου.

Καρκίνος

Σήμερα ολοκληρώνεται το τετράγωνο του Ηλιου στον 11ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 8ο οίκο σου, φέρνει στην επιφάνεια τις τοξικές σχέσεις μέσα από τον φιλικό και κοινωνικό σου περίγυρο. Μπορεί να προσπαθείς να ελέγξεις τον/ην άλλον/η ή να νιώθεις ότι κάποιος/α προσπαθεί να σε καταπιέσει. Ο Ηλιος σε καλεί να επανεξετάσεις την ταυτότητά σου μέσα από την συλλογικότητα και τις φιλίες. Πού τελειώνεις εσύ και πού αρχίζει ο/η άλλος/η, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσεις για να ξέρεις πού βρίσκεσαι.

Λέων

Μπορεί να έρθει μια προαγωγή ή αν είσαι ελεύθερος/η επαγγελματίας να εκτοξευτεί η καριέρα σου στα ύψη. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως μια συνεργασία πρέπει να τερματιστεί και να πάρει την θέση της μια άλλη, κάτι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί μέσα από το τετράγωνο του Ηλιου στον 10ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 7ο οίκο σου που ολοκληρώνεται. Στον αισθηματικό τομέα ενδέχεται ο/η σύντροφός σου να σε πιέσει για θέματα της καριέρας σου και έτσι να πάρεις την απόφαση να πραγματοποιήσεις αλλαγές που θα σε ωφελήσουν.

Παρθένος

Το τετράγωνο του Ηλιου στον 9ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 6ο οίκο σου, θα φέρει πίεση στην καθημερινότητά σου και μπορεί να αισθανθείς εξαντλημένος/η από υποχρεώσεις ή να βγουν στην επιφάνεια καταπιεσμένες ανάγκες του σώματός σου. Θα τονιστεί ακόμη περισσότερο η ανάγκη να ξεφύγεις από την καθημερινή σου ρουτίνα που σε πιέζει αφόρητα γι’ αυτό φρόντισε να φιλοσοφήσεις πρόσωπα και καταστάσεις για να τα δεις όλα από την θετική τους πλευρά και παράλληλα να αποφορτίσεις τον εαυτό σου από περίσσιο άγχος.

Ζυγός

Σήμερα ολοκληρώνεται και το τετράγωνο του Ηλιου από τον 8ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 5ο οίκο σου και είναι πιθανό να δεχτείς ισχυρές πιέσεις από τα παιδιά σου για οικονομικά ζητήματα. Γενικότερα, ξυπνά τις πιο κρυφές πτυχές των συναισθημάτων σου, ειδικά για σχέσεις βαθιάς εμπιστοσύνης. Ο Ηλιος στον Ταύρο φωτίζει την ανάγκη για σταθερότητα και υλικό έλεγχο, ενώ ο Πλούτωνας στον Υδροχόο τραβάει προς την απελευθέρωση, την αλήθεια και την αναγέννηση. Οικονομικά θέματα φέρνουν ζήλια ή καχυποψία.

Σκορπιός

Σήμερα θα ολοκληρωθεί και το τετράγωνο του Ηλιου από τον 7ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 4ο οίκο σου και είναι πιθανό να δεχτείς ισχυρές πιέσεις από την οικογένειά σου σε σχέση με τα αισθηματικά σου και τον/ην σύντροφό σου. Ο Ηλιος φωτίζει τον τομέα των σχέσεών σου, και ο Πλούτωνας ταρακουνά τα θεμέλια του σπιτιού, της οικογένειας και της ψυχικής σου γαλήνης. Η ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές ανάγκες και τις υποχρεώσεις γίνεται εύθραυστη. Οσες σχέσεις στηρίζονται σε φόβο ή ψευδαισθήσεις, θα ξεγυμνωθούν.

Τοξότης

Το σημερινό τετράγωνο του Ηλιου στον 6ο οίκο σου με τον Πλούτωνα στον 3ο οίκο σου, σε φέρνει αντιμέτωπο/η με τις καθημερινές σου συνήθειες, το άγχος και τις υποχρεώσεις. Ο Ηλιος σου ζητά να βρεις ασφάλεια μέσα από απλότητα και πρακτικότητα, όμως ο Πλούτωνας, «αναμοχλεύει» τον νου σου, φέρνοντας εσωτερικές εμμονές ή πληροφορίες που σου αλλάζουν τον τρόπο σκέψης. Πρόσεξε πώς εκφράζεις τις απόψεις σου γιατί μπορεί να γίνεις αρκετά χειριστικός/ή. Μην προσπαθείς να επιβάλεις την αλήθεια σου.

Αιγόκερως

Το τετράγωνο του Ηλιου που θα κορυφωθεί σήμερα από τον 5ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 2ο οίκο σου, σε ωθεί να είσαι προσεκτικός/ή σε επενδύσεις και οικονομικά ρίσκα που θα πρέπει να αποφύγεις τουλάχιστον για σήμερα γιατί το πιθανότερο είναι να έχεις απώλειες και να πιεστείς ακόμη περισσότερο οικονομικά. Ισως βγουν στην επιφάνεια θέματα ζήλιας, επιθυμίας για απόλυτο έλεγχο ή ανάγκη να αποδείξεις την αξία σου μέσω των χρημάτων. Θα αναρωτηθείς αν αξίζει να αγαπηθείς έτσι όπως είσαι ή αν πρέπει να γίνεις καλύτερος/η.

Υδροχόος

Με τον Πλούτωνα στον 1ο οίκο σου και τον Ηλιο στον 4ο οίκο σου να «κοντράρονται» μεταξύ τους με τετράγωνο, θα βιώσεις έντονες συναισθηματικές συγκρούσεις. Θα «αναμετρηθείς» με το παρελθόν σου, με οικογενειακά βάρη, ρόλους που σου δόθηκαν και εξαρτήσεις που σε περιορίζουν, ενώ κατά την διάρκεια της ημέρας, γενικότερα θα ασκήσεις ασφυκτικές πιέσεις σε ανθρώπους που είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι μαζί σου. Ο εσωτερικός σου κόσμος τρέμει από την ένταση της αλλαγής, αν και ο αυτοσκοπός σου είναι οι αλλαγές.

Ιχθύες

Με το τετράγωνο του Ηλιου στον 3ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 12ο οίκο σου, αν εξακολουθήσεις να μην εκμυστηρεύεσαι φόβους και ανασφάλειες δύσκολα θα αλλάξεις τρόπο σκέψης και επειδή αυτή η επιρροή δεν θα κρατήσει πολύ, φρόντισε να ανοιχτείς και να βγάλεις απωθημένα από μέσα σου για να νιώσεις πιο απελευθερωμένος/η γενικότερα. Μπορεί να έχεις εμμονές γύρω από κάποιες ιδέες, να προσπαθείς να ελέγξεις πώς σε βλέπουν ή να κρύβεις κάτι που δεν θες να δεις ούτε εσύ ο ίδιος/η ίδια.