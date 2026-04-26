Επέστρεψαν στο Ηράκλειο με το Κύπελλο οι θριαμβευτές του ΟΦΗ (βίντεο)

Σε μια νύχτα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων, ο ΟΦΗ επέστρεψε θριαμβευτής στο Ηράκλειο, φέρνοντας μαζί του το Κύπελλο και σκορπίζοντας κύματα ενθουσιασμού σε ολόκληρη την πόλη.

Λίγα λεπτά μετά το τελικό σφύριγμα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου οι Κρητικοί επικράτησαν με 3-2 του ΠΑΟΚ, έβγαλε στους δρόμους χιλιάδες κόσμου. 39 χρόνια οι οπαδοί του ΟΦΗ περίμεναν αυτή τη στιγμή.

Το αεροδρόμιο της πόλης πλημμύρισε από κόσμο που περίμενε να υποδεχθεί τους Κυπελλούχους. Συνθήματα, καπνογόνα και χειροκροτήματα συνέθεσαν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, με τη νύχτα να γίνεται κυριολεκτικά μέρα από τη λάμψη του ενθουσιασμού.

Στο κέντρο της πόλης, η εικόνα ήταν μοναδική. Το Ηράκλειο από άκρη σε άκρη γέμισε με ασπρόμαυρα κασκόλ και σημαίες. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων έδιναν ρυθμό με παρατεταμένα κορναρίσματα.

Μικροί και μεγάλοι έγιναν μια μεγάλη αγκαλιά, τραγουδώντας και χορεύοντας για την ομάδα της καρδιάς τους. Το Ηράκλειο θύμιζε «μεθυσμένη πολιτεία», με τους φιλάθλους να πανηγυρίζουν έναν ιστορικό θρίαμβο που περίμεναν σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Πηγή: ertnews.gr